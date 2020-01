Britové spočítali, kolik času strávíte výpravou dětí do a ze školy. A nestačil se divit

Britské zastoupení automobilky Seat se pustilo do velmi netradičního průzkumu. Spočítalo totiž, kolik času průměrně stráví rodiče s nakládáním dětí do auta. Nebudeme vás napínat. Seat tvrdí, že touto činností lidé průměrně stráví čtyři dny v roce. Konkrétně to dělá 96 hodin včetně výpravy z domu.

Tato denní rutina prý může i za to, že třetina rodičů přijede minimálně jednou týdně pozdě do práce (průměrně o jedenáct minut). Pravidlem je, že čím větší město, tím to může trvat déle. Na průměrný čas má navíc vliv i věk dětí.

U dětí ve věku dvou až tří let se počítá s větším zdržením. Ta nejnáročnější možnost jsou prý dvojčata v tomto věku, které je velmi náročné ukočírovat. V průzkumu to potvrdilo 47 procent rodičů. Z toho samého průzkumu vyplývá, že průměrný čas ranního „nalodění“ v Londýně je přes osmnáct minut. Naproti tomu východní část Anglie to zvládá za necelých osm.

Jak by asi podobný průzkum dopadl v České republice? Kolik času vám osobně zabere ranní výprava do školy? Můžete se podělit v komentářích. Seat samozřejmě nikoho nenutí k tomu, aby děti do školy nevozil. Naopak přináší několik tipů, jak omezit ranní stres při těchto činnostech.

Tím prvním je elektricky otevírané víko kufru, abyste svou malou ratolest nemuseli pouštět z náruče. Dalším tipem je organizátor do kufru, který pomůže roztřídit věci pro jednotlivé děti. Připevnit dětskou lahev s pitím karabinou se zase doporučuje proti dětským záchvatům vzteku, aby rodičům nepřistála lahev během jízdy na hlavě.

Dále jde o zásoby malých svačinek a plen v případě nejvyšší nouze. Seat také radí pořídit si malý vysavač do auta a bavit děti během jízdy zábavnou muzikou.