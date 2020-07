Britové bojují proti virům displejem, na který nemusíte sahat. Váš stisk předpoví

Jaguar Land Rover chce bojovat proti šíření virů a bakterií dalším zajímavým způsobem. Loni se psalo o speciální ventilaci, která by v autech sterilizovala vzduch, nyní však automobilka pokračuje trochu jinou cestou. Společně s Cambridgeskou univerzitou totiž vyvíjí technologii displejů, které lze ovládat bez nutnosti dotýkat se obrazovky.

Takzvaný „prediktivní dotyk“ je už patentován a má zabránit v ulpívání bakterií a virů na povrchu obrazovky a tedy jejich přenášení posádkou vozu. Technologie využívá umělé inteligence a senzorů, které předpovídají uživatelův cíl na obrazovce, přesněji tedy tlačítko či funkci, kterou by rád stiskl. Prst však stačí držet v určité vzdálenosti od obrazovky a stisk pouze předstírat.

Dále JLR zmiňuje, že technologie snižuje rozptýlení řidiče při ovládání infotainmentu za jízdy až o 50 %. Jednodušší ovládání má být zajištěno i například při jízdě v terénu, kdy může být obecně složitější se prstem trefit na správné místo obrazovky. Díky prediktivní funkci tak nemusí řidič tolik odklánět zrak od vozovky.

Nová technologie je podle všeho vyladěna tak skvěle, že by se už zanedlouho mohla dostat do produkčních vozů. Ostatně určité funkce ovládání gesty se již v dnešních autech objevují. Dle JLR tak není příliš složité novinku zakomponovat do existující techniky infotainment systémů.