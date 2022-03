Bridgestone pozastavuje jak výrobu v Rusku, tak i vývoz do Ruska

V uplynulých týdnech nás těžce zasáhla válka na Ukrajině a její dopady, které se bezprostředně týkají mnoha nevinných lidí včetně našich zaměstnanců a partnerů. Odsuzujeme jakoukoli formu násilí a doufáme, že se brzy podaří obnovit mír. V této krizi máme největší starost o zajištění bezpečnosti pro naše zaměstnance a jejich rodiny.

Bridgestone pečlivě zkoumá dopady této náročné situace. Na základě toho jsme se rozhodli, že do odvolání přerušíme naše výrobní aktivity v Rusku. Toto rozhodnutí vstoupí po nezbytných přípravách v platnost v pátek 18. března. Společnost se také rozhodla, že s okamžitou platností zmrazí veškeré nové investice a přeruší veškerý vývoz směřující do Ruska.

Více než 1000 zaměstnanců našeho výrobního závodu v Uljanovsku, který produkuje pneumatiky pro osobní automobily, a naší obchodní sítě se může spolehnout na to, že se o ně i v této době postaráme a budeme je finančně podporovat.

Globální a regionální management společnosti Bridgestone bude i nadále bedlivě sledovat vývoj situace a podle potřeby flexibilně přizpůsobovat plány. Očekáváme, že objem výroby mimo Rusko zůstane v nadcházejících týdnech stabilní.

Uplynulé dva týdny změnily svět. Dodnes muselo své domovy opustit více než dva a půl milionu lidí. Mnoho našich zaměstnanců se zúčastnilo spontánních dobrovolnických aktivit na podporu utečenců z Ukrajiny. Společnost Bridgestone EMIA darovala 1 milion eur Červenému kříži. Společnost Bridgestone Corporation věnovala 2,5 milionu eur Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR – Office of the United Nations High Commissioner for Refugees). I v nadcházejících dnech budeme hledat možnosti, jak pomoci a přispět ke zmírnění této humanitární krize.