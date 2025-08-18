Brabus vyladil Mercedes-AMG SL. Točivý moment se musel zkrotit na 1620 Nm

Dechberoucí rychlost a špičková technika mají u německých ladičů nemalou cenu. Připravte si nejméně 17 milionů korun.
Speciály od úpravce Brabus s názvem Rocket, tedy raketa, jsou zájemcům k dispozici již od roku 2006. Vůbec prvním byl model Mercedes-Benz CLS řady W219, naladěný na výkon 540 kW. Po téměř dvaceti letech mají modely Rocket díky převrtání důkladně upraveného motoru AMG z 4,0 l na 4,5 l výkon až 735 kW, tedy hezkých 1000 koní. Točivý moment dosahuje k 1820 Nm, ale aby se hnací ústrojí tolik nenamáhalo, je elektronicky omezen na skromnějších 1620 Nm.
Jízdní výkony jsou samozřejmě šílené, auto je schopno svou sílu plně využít díky pohonu všech kol, takže stovku zdolá za 2,6 sekundy, dvojnásobkem jede za 9,5 sekundy a hranici 300 km/h zdolá 23,6 sekundy po startu. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 317 km/h.
Na automobilovou přehlídku v kalifornském Monterey si němečtí ladiči připravili novou verzi modelu Rocket s názvem Deep Red. V hlavní roli je karbonová kapotáž v rudém odstínu s odhalenými vlákny, doplňkové aerodynamické prvky jsou skutečně funkční a zvyšují přítlak na obou nápravách. Je zde také nový přední splitter, přední nárazník s většími vstupy vzduchu, rozšířené blatníky, zadní difuzor a také podběhy chráněné kevlarem. Výfuk má čtyři červeně podsvícené koncovky z titanové slitiny.
Kola jsou také výjimečná, jde o pětipaprskové disky Monoblock P Platinum Edition s centrálními maticemi, vpředu v rozměru 21 palců a vzadu s 22 palci. Interiér je vystlán luxusní kůží v odpovídajícím odstínu červené, prvky typu pedálů, volantu a prahů dostaly karbonové obložení, ovladače a výdechy ventilace jsou vyvedeny v matném chromu. Základní cena činí astronomických 697.800 eur, čili lehce přes 17 milionů korun.
Zdroj: Brabus | Zdroj videa: Brabus