Brabus se vrhl na motorky. 1300 R je původem naháč od KTM. Na výkon nebylo třeba sahat

Upravená motorka německých tunerů přidává výrazný styl místo výkonu. Vznikne jen v 77 kusech.

Vyšlechtěná AMG s mnoha stovkami koní nejsou to jediné, co umí tradiční němečtí ladiči Brabus. Nyní vstoupili do dosud málo probádaných vod motocyklů, možná proto je jejich výtvor překvapivě decentní. Celým jménem jde o Brabus 1300 R, v němž jistě poznáte KTM 1290 Super Duke R Evo.

Tuneři motocykl osadili pestrou škálou karbonových dílů, kovanými ráfky a novým výfukem i sáním. Estetickou stránku věci jistí nová zrcátka, zadní LED světla, nový přední světlomet a také sedačka s rudým čalouněním a vyhříváním.

Výkon se nezměnil – extra koně nejsou u tohoto KTM zapotřebí. Stále tak má svých 132 kW (180 k) a 140 N.m z vidlicového dvouválce LC8 o objemu 1301 cm3. Úpravy nicméně snížily hmotnost o pět kilogramů. Motocykl bude k dostání s černým nebo červeným rámem a pouze v 77 exemplářích, jejichž výjimečnost podtrhnou speciální znáčky a jistě nemalá cena – 1290 Super Duke R Evo stojí v základu 528 900 Kč.