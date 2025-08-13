Brabus postavil nové monstrum XLP 800 6x6 Adventure. Má 800 koní a měří přes šest metrů

Výjimečný svými rozměry, extrémním výkonem a luxusním zpracováním. Tento upravený Mercedes třídy G se povedl.
Pokud vám název nejnovějšího výtvoru úpravců Brabus něco říká, nemýlíte se. Vůz s označením XLP 800 Adventure představili již před nějakou dobou jakožto luxusní terénní pick-up s vysokým výkonem i podvozkem, u této novinky je ale důležité „6x6“ v názvu. Stojí na odolném ocelovém rámu a jeho karoserie má na délku 6,23 metru. Světlá výška činí 47 centimetrů – díky portálovým nápravám – a nastavitelné odpružení bylo vyvinuto se specialisty od KW, kteří odladili vše pro celkovou hmotnost vozu a optimální zdvih. Poháněno je všech šest kol s disky Brabus Monoblock HD 9.5Jx22 a pneu v rozměru 325/55 R22, která jsou kryta nástavci blatníků Brabus Widestar z odhaleného karbonu.
Z uhlíkových vláken jsou i další prvky karoserie, například sací otvor v kapotě, rámeček čelní masky, kryty vnějších zpětných zrcátek nebo části střešního nosiče s integrovanou světelnou rampou. Nastupování usnadňují výklopná stupátka v prazích, stejně tak speciální panty dveří Easy Entry, které umožňují otevření do úhlu 90 stupňů. Čtyřlitrový osmiválcový motor dostal nová turbodmychadla s maximálním plnicím tlakem 1,6 baru, která společně s přenastaveným vstřikováním, zapalováním a dalšími úpravami znamenají nárůst výkonu na 588 kW (800 k) a točivého momentu na 1000 Nm.
Tipnete si spotřebu? Je to 20,1 litru benzínu na sto kilometrů. Jinak tato bestie zrychlí na 100 km/h za 5,8 sekundy, maximální rychlost je omezena na 210 km/h kvůli terénnímu obutí. Interiér si každý majitel může nechat zpracovat dle svých přání, v tomto případě byly použity prvky z lesklého karbonu, více než 200 dílů lakovaných v barvě Rocket red a luxusní kůže s prošíváním Brabus Dual cube.
Zdroj: Brabus | Zdroj videa: Brabus