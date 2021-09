Brabus má údajně nejrychlejší SUV světa. GLE 63 Rocket Edition 900 je vzácné

Dle úpravců Brabus jde o nejsvižnější silniční SUV na světě – na 100 km/h vystřelí za 3,2 sekundy a maximální rychlost činí 330 km/h. To jsou parametry, za které by se nemusela stydět žádná okruhová placka, i když se dá tušit, že v zatáčkách už to tak slavné nebude. Úpravy jsou skutečně komplexní a zajímavé, posuďte sami.

Základem je model AMG GLE 63 S Coupe aktuální verze C 167, který v sériové podobě dává 450 kW (612 k) a 850 Nm. Pohání ho dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec M 177 DE 40 AL, na který se Brabus podívali vskutku důkladně. Byl převrtán na zdvihový objem 4407 cm3 (vrtání 84 mm, zdvih 100 mm), takže dostal i větší kované písty, nový klikový hřídel a kované ojnice. Sériová turba nahradily větší jednotky se zesílenými ložisky, dále zde máme lepší palivová čerpadla. Svody mají průměr 75 milimetrů a vedou do nerezového výfukového systému, zakončeného koncovkami z titanu a karbonu.

Výsledkem je 662 kW (900 k) a 1050 Nm, přičemž Brabus tvrdí, že motor technicky zvládne až 1050 Nm. Zvenčí i uvnitř dostal Rocket Edition 900 sadu karbonových doplňků a 24palcová kola s aerodynamickými kryty z uhlíkového kompozitu. Vůz se představí na letošní monacké Yacht show – z dobrého důvodu. Není totiž nejlevnější. Každý z pětadvaceti budoucích majitelů zaplatí 9,7 milionu korun.