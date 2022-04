Brabus dovedl Mercedes-Maybach GLS 600 k absurditě. Snadno dosáhne i bájné mety superaut

Dvorní úpravce vozů Mercedes-Benz si tentokrát troufl na metu nejvyšší. Mercedes-Maybach GLS 600 nadopoval tak, že může vesele soupeřit se supersporty.

Mercedes-Maybach sám o sobě představuje to nejlepší, co můžete od SUV modelů Mercedes-Benzu očekávat. Jenže Brabus se ani takové výzvy nezaklekl a našel způsob, jak opulentní SUV GLS 600 posunout ještě o laťku výše. Možná až do lehké absurdity.

Svůj projekt nazval Brabus Rocket 900 V8. Zvolený přívlastek a číslovka nejsou náhodou. Jádrem úpravy je právě výrazné posílení motoru. „Raketa“ dostala pod kapotu větší motor 4.5 V8, zatímco sériová verze má jen čtyři litry. Vyšší plnicí tlak zajišťuje dvojice na zakázku vyrobených a větších turbodmychadel. Mezi další úpravy patří nové sání, výkonnější palivový systém a speciální nerezová výfuková sada, jejíž projev si může řidič přizpůsobit.

Výsledkem je výkon 622 kW (900 k) s točivým momentem 1250 Nm. Zákazníkům jej Brabus omezil na 1,050 Nm, aby ochránil součástky motoru a mohl poskytnou záruku tři roky nebo 100 000 ujetých kilometrů.

Zvenčí vůz vypadá, že si Brabus hrál pouze s pozlátky, ale není tomu tak. Ano, maska chladiče a detaily v odstínu šedé Shadow jsou jen na okrasu. Doplňuje je ale řada karbonových prvků, z nichž většina slouží ke zvětšení přítlaku ve vysokých rychlostech. Jim jsou přizpůsobena také 24palcová kola Monoblock M v černém provedení. Pro lepší představu, Brabus Rocket 900 V8 pokoří hranici 100 km/h za 4,2 sekundy a poté pokračuje až na 320 km/h. Dosažení maxima pomohl upravený adaptivní podvozek se základním snížením o 25 mm.

Pro prezentaci zvolil Brabus kombinaci černo-krémové kůže s úchvatnou texturou. Samozřejmě zde nechybí mnoho ozdobných ploch v karbonovém provedení doplněné decentní červenou linkou. Není to ale podmínkou. Brabus nabízí široké možnosti personalizace, takže si svůj obývák na čtyřech kolech můžete upravit dle vlastních představ.