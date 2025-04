Brabus buduje v Emirátech vlastní ostrov. Luxusní rezidence se inspirovala světem superaut

Známému úpravci Brabus očividně nechybí odvaha pouštět se do ambiciózních projektů. A to nyní nemluvíme o úpravách šestikolových Mercedesů nebo výrobě supervýkonných člunů a obřích motorhomů. Německá společnost se totiž vydává do světa nemovitostí. Ve Spojených arabských emirátech oznamuje budování vlastního ostrova, který s DNA tuningové značky nabídne bydlení v luxusní rezidenci.

Takzvaný Brabus Island (doslova tedy „ostrov Brabus“) vyroste v srdci metropole Abú Zabí, konkrétně v prestižní čtvrti Al Seef u pláže Al Raha. Na celkové ploše zhruba 100.000 m2 má představovat novou vlajkovou destinaci Emirátů, která bude jen pár minut cesty od mezinárodního letiště Zayed, samotného centra Abú Zabí a pouhou hodinu od Dubaje. Umístěním svého komplexu Brabus jasně míří na zámožné klienty, ke kterým již tradičně putují ty nejodvážnější a nejdražší vozy společnosti.

Každý byt v rezidenci vyvíjené ve spolupráci s developerem Cosmo Developments si budou moci zájemci plně přizpůsobit díky modulárnímu designu interiérů. „Design inspirovaný světem zakázkových superaut může být zcela individuální, aby odrážel jedinečnou osobnost majitele,“ uvádí značka. Nejmenší apartmány o rozloze 107 m2 budou začínat na částce 2,86 milionu dirhamů, v přepočtu tedy zhruba 17,1 milionu korun.

„Již téměř pět desetiletí vytváří Brabus produkty, které mají na lidi dopad – emocionální, vizuální i fyzický. Tohle je ale něco jiného. Nyní poprvé nenavrhujeme pouze vozidla pro životní styl, navrhujeme samotný životní styl,“ dodává k projektu Constantin Buschmann, generální ředitel společnosti Brabus. První obyvatelé se na ostrov vydají v prvním čtvrtletí roku 2029.