Boží tříkolka je zpět! Morgan Super 3 vyměnil motor z Harleye za tříválec Ford a jede přes 200 km/h

Tradiční britský výrobce (převážně) roadsterů s konstrukcí ze dřeva přišel před deseti lety se srandovní tříkolkou 3-Wheeler, kterou odkazoval na svá dostupná vozítka z první poloviny dvacátého století. A slavil velký úspěch – našlo se mnoho pilotů, kteří brázdí okresky s koženou kuklou na hlavě a s leteckými brýlemi na tváři. Původní model byl poháněn charismatickým dvouválcem Harley-Davidson Screaming Eagle, který výrazně čněl před čelní maskou – novinka s názvem Super 3 vsadila na konzervativnější techniku a modernější design, aniž by se zbavila své roztomilosti.

Druhá generace novodobé tříkolky využívá lepený hliníkový monokok s prvky vyrobenými tvářením za tepla. Výhodou oproti staršímu řešení je vyšší tuhost a větší množství místa pro posádku. Na bocích se nachází víceúčelové bočnice, které směrují vzduch do chladičů a zároveň slouží jako nosiče zavazadel, nářadí a dalšího příslušenství, které je možné připevnit rychloupínáky. Zatím co kapotáž 3-Wheeleru odkazovala na první třetinu minulého století, inspirací pro tuto novinku byl pozdější věk uhlazených aerodynamických konstrukcí.

Pohon má na starost jedenapůllitrový tříválec Ford s výkonem 87 kW (118 k) a se 150 Nm točivého momentu. Vozítko zrychlí na 100 km/h za 7 sekund (dle předběžných údajů) a rozjede se až na 209 km/h. Stejně jako u předchůdce jde síla na zadní kolo skrze pětistupňovou manuální převodovku z Mazdy MX-5. Suchá hmotnost činí jen 635 kilogramů.

Výrobce hodlá nabízet okolo dvou set různých prvků výbavy a příslušenství, mnoho typů laku a také řadu polepů, díky nimž si majitelé mohou vytvořit unikát. Zastoupeny budou samozřejmě letecké motivy s vlajkami, volacími znaky, kokardami nebo jmény pilota a spolujezdce. První kusy budou dodány do Evropy, ještě letos pak budou následovat Spojené státy a nakonec se Super 3 dostane do Japonska, Austrálie a ostatních trhů. Základní cena bez daně je stanovena na zhruba 1.050.000 Kč.

Morgan Motor Company je britská rodinná automobilka. V jejím vedení je nyní vnuk zakladatele H. F. S. Morgana.

Morgan je typický ruční výrobou, poměrně dlouhými čekacími lhůtami a také tradičním retro-vzhledem svých vozů.

