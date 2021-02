„Boží Rambo“ řídil toto obrněné Camaro. Pod palbou v něm vozil plenky i hračky

Příběh tohoto prazvláštního auta začal božím vnuknutím. To není vtip, bývalý voják dánských speciálních sil jménem Helge Meyer údajně slyšel volání boha, aby pomáhal potřebným během konfliktu v Bosně počátkem devadesátých let. Ale jak to provést?

Obrněné BMW X5 Protection VR6 střelbě ujíždět nemusí. V nové reklamě snese ránu

Kontaktoval jistého amerického velitele a nabídl mu svou pomoc. Ten jeho nabídku překvapivě přijal. Američtí vojáci poté pomohli sestavit nezdolnou bestii na čtyřech kolech, která si nezadá se speciály z filmové série o Šíleném Maxovi. Jejím základem byl Meyerův Chevolet Camaro druhé generace z roku 1979.

T-Kat je jediné české auto, kterým můžete bez obav na D1. A také do války

Vůz dostal kompletní pancéřování celé karoserie a také spodní části – například i místo zadního skla mělo tlustý kovový plát. Tmavý lak zaručoval nenápadnost a také uměl pohlcovat infračervené světlo. Radlice vpředu sloužila k odpalování min. Pneumatiky měly vyztužené bočnice, aby bylo možné ujet i po průstřelu pneumatiky.

Tatra 8x8 s českou houfnicí DITA je nová zbraň ničivé síly. Má dostřel až 39 km

Dovnitř vojáci Meyerovi namontovali vysílačku, termokamery a přístroj pro noční vidění. Pohon zajišťoval vidlicový osmiválec s objemem 5,7 litru o výkonu přibližně 165 kW (přes 220 koní), motor byl ale osazen i vstřikováním nitrometanu, takže mohl na požádání poskytnout přibližně 330 kW (téměř 450 koní). V takovém případě i s dodatečným pancéřováním mohl vůz zrychlit na 200 km/h za třináct sekund.

Obrněnec Rezvani Tank dostal motor z Hellcatu. A stroboskopy!

Hlavním Meyerovým úkolem bylo vozit humanitární pomoc, na kterou se složili vojáci z americké letecké základy Rhein-Main v Německu. Vozil léky, ošacení, dětské plenky, jídlo, hygienické potřeby nebo třeba i hračky. Camaro uvezlo až 400 kilogramů nákladu a jeho řidič do něj sedal neozbrojen.

Tatra dělá geniální podvozky. Důkazem je nové video z uzounkých ulic Štramberka

Několikrát měl Meyer na mále, byl například raněn kulkou do hlavy. Ale díky svému stroji a dobré znalosti zapadlých silniček byla jeho mise úspěšná a vždy dojel do cíle. Jeho činnost mu vynesla přezdívku „Boží Rambo“ přečíst si o ní můžete ve stejnojmenné knize.