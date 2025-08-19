Boxer, který vám připraví espresso. BMW udělalo ze svého největšího dvouválce kávovar

Obří motocyklový motor má značka v produkci už od roku 2020. Pro nadšence nyní uvádí další způsob, jak si tento dvouválec užít.
Největší dvouválcový motor boxer, který nyní BMW Motorrad nasazuje do svých modelů řady R 18, si teď můžete postavit na stůl... a ke všemu vám udělá kafe. Značka totiž uvádí speciální edici kávovaru, který je vyveden právě v designu osmnáctistovky Big Boxer (1802 cm³) a na konstrukci dokonce využívá originální díly motoru z produkce motocyklu. Ve výsledku jde tedy o pořádného macka.
Komponenty kávovaru se návrhářům BMW podařilo diskrétně integrovat do původního designu motoru, dva masivní válce s chladicími žebry nebo typická „maska“ s logem BMW zde proto nechybí. Technicky jde o stroj se dvěma nezávislými vodními okruhy pro současnou přípravu kávy a mléčné pěny. Ve „výbavě“ najdete rovněž tiché rotační čerpadlo nebo počítadlo dávek (zobrazení času přípravy).
Mašina vznikla ve spolupráci BMW a německého prémiového výrobce kávovarů ECM Manufacture GmbH. Nepřekvapí přitom, že stylová edice Big Coffee Boxer bude limitovanou produkcí. Vznikne pouhých 80 kusů, každý s cenovkou 7900 eur, v přepočtu 193.000 korun. Zhruba tedy za třetinovou cenu motocyklu R 18 (od 550.900 Kč).
Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW