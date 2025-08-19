Největší dvouválcový motor boxer, který nyní BMW Motorrad nasazuje do svých modelů řady R 18, si teď můžete postavit na stůl... a ke všemu vám udělá kafe. | BMW Big Coffee Boxer Zdroj: BMW

Značka totiž uvádí speciální edici kávovaru, který je vyveden právě v designu osmnáctistovky Big Boxer (1802 cm³) a na konstrukci dokonce využívá originální díly motoru z produkce motocyklu. Ve výsledku jde tedy o pořádného macka. | BMW R 18 Zdroj: BMW

Komponenty kávovaru se návrhářům BMW podařilo diskrétně integrovat do původního designu motoru, dva masivní válce s chladicími žebry nebo typická „maska“ s logem BMW zde proto nechybí. | BMW Big Coffee Boxer Zdroj: BMW

Technicky jde o stroj se dvěma nezávislými vodními okruhy pro současnou přípravu kávy a mléčné pěny. Ve „výbavě“ najdete rovněž tiché rotační čerpadlo nebo počítadlo dávek (zobrazení času přípravy). | BMW Big Coffee Boxer Zdroj: BMW

Mašina na „presso“ vznikla ve spolupráci BMW a německého prémiového výrobce kávovarů ECM Manufacture GmbH. Nepřekvapí přitom, že stylová edice Big Coffee Boxer bude limitovanou produkcí. | BMW Big Coffee Boxer Zdroj: BMW

Vznikne pouhých 80 kusů, každý s cenovkou 7900 eur, v přepočtu 193.000 korun. Zhruba tedy za třetinovou cenu motocyklu R 18 (od 550.900 Kč). | BMW Big Coffee Boxer Zdroj: BMW

Boxer, který vám připraví espresso. BMW udělalo ze svého největšího dvouválce kávovar

Daniel Fuglevič
19. srpna 2025

Obří motocyklový motor má značka v produkci už od roku 2020. Pro nadšence nyní uvádí další způsob, jak si tento dvouválec užít.

Největší dvouválcový motor boxer, který nyní BMW Motorrad nasazuje do svých modelů řady R 18, si teď můžete postavit na stůl... a ke všemu vám udělá kafe. Značka totiž uvádí speciální edici kávovaru, který je vyveden právě v designu osmnáctistovky Big Boxer (1802 cm³) a na konstrukci dokonce využívá originální díly motoru z produkce motocyklu. Ve výsledku jde tedy o pořádného macka.

Komponenty kávovaru se návrhářům BMW podařilo diskrétně integrovat do původního designu motoru, dva masivní válce s chladicími žebry nebo typická „maska“ s logem BMW zde proto nechybí. Technicky jde o stroj se dvěma nezávislými vodními okruhy pro současnou přípravu kávy a mléčné pěny. Ve „výbavě“ najdete rovněž tiché rotační čerpadlo nebo počítadlo dávek (zobrazení času přípravy).

Mašina vznikla ve spolupráci BMW a německého prémiového výrobce kávovarů ECM Manufacture GmbH. Nepřekvapí přitom, že stylová edice Big Coffee Boxer bude limitovanou produkcí. Vznikne pouhých 80 kusů, každý s cenovkou 7900 eur, v přepočtu 193.000 korun. Zhruba tedy za třetinovou cenu motocyklu R 18 (od 550.900 Kč).

BMW

BMW (zkratka z Bayerische Motoren Werke AG) je německá automobilka, které vznikla v roce 1916. Sídlí v Mnichově. BMW vlastní také značku Mini a patří pod ní i Rolls-Royce Motor Cars.

BMW Řada 1 • BMW Řada 2 • BMW Řada 3 • BMW Řada 4 • BMW Řada 5 • BMW Řada 6/6 GTBMW Řada 7BMW X1 • BMW X2BMW X3BMW X4BMW X5BMW X6BMW X7BMW Z4

