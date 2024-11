Bourlingueur je asi nejdrsnější Citroën Berlingo. Má V6 a světlou výšku 40 centimetrů

Švýcarskou společnost Sbarro založil v roce 1971 Franco Sbarro a viděli jsme od nich už mnoho šílených přestaveb či replik, přičemž většina z nich je vážně cool. A nebáli se ani zcela obyčejných aut, třeba takový Citroën Berlingo přestavěli hned několikrát. Nás ale nejvíc zaujala varianta Bourlingueur z roku 2003.

V té se totiž Berlingo proměnilo na expediční speciál. Nešlo ovšem jen o přidaná světla, ochranu podvozku, jiné nárazníky, 17palcová kola s terénními pneumatikami nebo široké blatníky, ale třeba střecha byla snížena o 10 centimetrů, zatímco světlá výška vozu činila 40 centimetrů. Rozšířením karoserie dosáhl vůz celkové šířky 2 metry.

Vůz měl takzvané sebevražedné dveře (například jako Mazda RX-8) a postrádal sloupek B karoserie. Bourlingueur nicméně nevyzařoval respekt jenom při pohledu zvenku, ale i při nahlédnutí pod kapotu. Tam jste totiž našli 220koňový vidlicový šestiválec, který si vůz půjčil od Citroënu C5 či Peugeotu 406. Musíme vás ale zklamat, je to pouze předokolka.

Samozřejmě kdyby se Sbarro plánovali nějakou produkci a chtěli to vzít trochu vážně, tak by to ten pohon všech kol mělo, ale takhle je to jen taková sranda jako spousta dalších kreací z tohoto studia. I tak ale musíme ocenit lásku k detailu, třeba nápis Berlingo vylisovaný do zadního nárazníku nebo stěrače čelního okna upevnění nahoře.