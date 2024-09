Bondův Aston Martin DBS z Quantum of Solace je na prodej! Jako jeden z mála přežil natáčení

Vozy použité ve filmech s Jamesem Bondem jsou ceněnými exempláři v aukcích, což bude případem i nyní nabízeného Astonu Martin DBS ze snímku Quantum of Solace. Skrze aukční společnost Bonhams bude totiž zanedlouho hledat novým domov jeden z celkem 10 exemplářů, které si nechala produkce filmu u britské automobilky postavit speciálně pro natáčení. Nový majitel tak bude moci usednout na místo, kde seděl i agent 007 ztvárněný Danielem Craigem.

Nabízené DBS s produkčním číslem E00042 je přitom o to vzácnější, protože zároveň patří mezi pouhých pět filmových vozů, které natáčení bondovky přežily – jakožto takzvaný „hero car“, určený pro detailní záběry s Craigem za volantem či propagaci snímku, tedy nebyl použit pro kaskadérské kousky či další praktické akční scény.

Všech deset vyrobených DBS bylo pro natáčení lakováno odstínem později označeným jako Quantum Silver, mělo levostranné řízení (ve filmu bylo DBS na italských registračních značkách) a manuální převodovku. O pohonném ústrojí se Bonhams konkrétně nezmiňuje, lze tedy očekávat, že pod kapotou pracuje tovární V12 o objemu 5,9 litru a výkonu 517 koní (380 kW).

Ačkoliv byl Bondův kousek vyroben pro natáčení už v únoru 2008, oficiálně jde o specifikaci modelového roku 2009. Po ukončení produkce byl následně prodán do Švýcarska, kde zůstal u sběratele dodnes. Najezdil přitom zhruba 37.800 kilometrů. K vozu samozřejmě nechybí certifikát pravosti od organizace Aston Martin Heritage Trust, která potvrzuje pravost vozu agenta Jejího Veličenstva.

Do aukce The Zoute Sale v belgickém Knokke-Heist zamíří filmový Aston Martin DBS už 6. října. Společnost Bonhams odhaduje, že cenovka sběratelského kousku by se mohla dostat mezi 180.000 až 240.000 eur (cca 4,5 až 6 milionů korun).