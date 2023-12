BMW zabalilo novou M5 Touring pod stromeček. Ostré kombi se představí v příštím roce

V příštím roce, zřejmě hned zkraje, nás čeká oficiální představení praktické varianty kombi u nového BMW řady 5. To má mimochodem aktuálně šanci stát se českým Autem roku 2024. Už nějakou dobu ale víme, že dorazí také ostrá varianta M5 Touring, která v nabídce doplní klasický sedan a bude chtít navázat na úspěch menší M3 Touring, která se v podstatě stala legendou ještě zaživa.

Blížící se premiéru nám divize M přibližuje vánočním videem, které je sice krátké, ale tak nějak zahřeje. Nás spíše zajímá, jak to bude s pohonem. Ví se, že modely M5 budou mít hybridní pohon, s nejvyšší pravděpodobností převzatý od BMW XM. To můžeme do jisté míry považovat za testovací mulu pro pohon do nových M5, protože u těch budou zákazníci velmi náročný, ostatně jako vždy.

Nemáme zatím k dispozici žádná konkrétní čísla, jen ta, co známe od XM. Víme tak, že dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru s pomocí od elektřiny dokáže produkovat až hodně nad sedm set koní. Nicméně na další informace si počkejme do příštího roku. Však už je to jen pár dní.