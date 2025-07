BMW Z3 slaví 30 let. Poznejte příběh legendy, kterou proslavil James Bond

Se sportovně pojatými roadstery a kabriolety má značka BMW bohaté zkušenosti – z pradávné minulosti a z těch nejslavnějších si můžete vzpomenout třeba na model 328 z konce 40. let minulého století, vzácné BMW 507 z druhé poloviny 50. let, obecně vzato se dají mezi vozy podobného typu započítat třeba i různé karosářské verze na technice BMW 303 s označením 315/1 nebo 319/1 z 30. let a další. Nyní se ale přesuňme na konec 20. století – tehdy automobilka poprvé použila pro roadster písmeno Z. To znamenalo slovo „Zukunft“, budoucnost.

Jednalo se o roadster Z1, futuristický stroj, který vznikal ze začátku pod dohledem vůbec prvního ředitele divize BMW Technik GmbH, Dr. Ulricha Beze, který předtím vedl vývojové programy Porsche v rámci F1, WEC a samozřejmě i silničních sporťáků. Později se přidal ke korejskému Daewoo a od roku 2000 vedl znovuzrození značky Aston Martin, ale to špetku odbíháme, vraťme se ke kabrioletům BMW s označením Z.

Roadster Z1 byl specifický dveřmi, které se zasouvaly do prahů, ale to nebylo všechno – kapotáž byla plastová, mělo vyztužený rám čelního skla pro bezpečnost v případě převrácení a spodní část byla kvůli aerodynamice kapotovaná. Zadní zavěšení mělo konfiguraci multi link, auto poháněl výhradně 2,5litrový šestiválec s výkonem 125 kW, vzniklo pouhých 8000 kusů, z nichž se převážná většina prodala na domácím německém trhu. V této době ale získával extrémní popularitu další roadster, který díky své jednoduchosti a dostupnosti postupně ovládl celý svět.

Tím byla Mazda MX-5 první generace, představená v roce 1989. Protilék na tehdejší módu ostrých hatchbacků a více než kvalitní nástupce klasického britského sporťáku. BMW se proto zamyslelo – z jeho výrobních závodů vyjíždělo 10 až 20 Z1 denně, čísla mohla být lepší, technika jednodušší. Konstruktéři v Mnichově proto dostali úkol – zábavné auto, které by pro zákazníky mohlo představovat vstupní model k BMW, než budou mít děti, povinnosti a starosti.

Toto zadání inspirovalo tehdy třiatřicetiletého Džódžiho Nagašimu, k jehož portfoliu návrhů patří například i překrásné BMW 5 E39, trojková řada E90 a další. Z jeho designu vznikl hliněný model, který poněkud kuriozně soupeřil v rámci firmy s návrhem motorkářské divize BMW Motorrad a ještě jedním, dodnes neznámým návrhem. Výsledné auto schválené k výrobě kombinovalo Nagašimův design s pohonem navrhovaným u motorkářů – mělo jít o stroj, který půjde prodat za 40.000 německých marek.

Vedením projektu s pozdějším oficiálním označením E36/7 byl pověřen šéf divize BMW Motorrad Dr. Burkhard Göschel. Z3 využila podvozek z aktuální trojkové řady E36 (zkrácený o 25 cm), ale se zadním zavěšením s vlečenými rameny z tehdy končící E30. Menší mechanická přilnavost měla poskytnout zábavnější jízdní vlastnosti.

Základ byl skromný – jako první se vyráběly verze s čtyřválcovými motory řady M43 a M44 s výkonem 85 a 103 kW, ale to nepředstavovalo žádnou překážku pro obrovskou slávu, s níž Z3 vstoupila do světa. James Bond, Pierce Brosnan, Zlaté Oko, první „Bondovka“ po pádu Železné opony.

Citujme nyní oficiální tiskovou zprávu BMW se vzpomínkami na 007 marketing modelu Z3: První BMW Z3 sjelo z výrobní linky ve Spartanburgu v září 1995 a o dva měsíce později debutovalo na veřejnosti ve filmu Golden Eye (Zlaté oko), prvním filmu, v němž James Bond vyměnil svůj Aston Martin za BMW. Jednalo se o geniální product placement, který pro BMW vyjednal Tom McGurn během svého působení ve funkci ředitele komunikace značky BMW na americkém západním pobřeží.

„Spolupracovali jsme s agenturou Norm Marshall and Associates z jižní Kalifornie,“ řekl McGurn. „Jednoho dne se mě zeptali, jestli jsem četl, že se James Bond vrací po pětileté přestávce mezi filmy. Řekli mi: ‚Proč to nezkusíme?‘ Tak jednoduché to bylo.“ Fiktivní britský agent byl dlouho spojován s Aston Martinem, ale producenty zaujala možnost změny, když jim McGurn ukázal fotografii konceptu roadsteru BMW. „Mluvili jsme o tom, že jde o novou Evropu, kde hranice nehrají roli. Evropské společenství bylo založeno v roce 1993 a mohlo by se jim hodit evropské auto, které se bude vyrábět v Americe.“

BMW nikdy neplatilo za umístění svého produktu a nemělo to v úmyslu ani v Bondovi. Do tohoto procesu se zapojil i Jim McDowell, viceprezident pro marketing, s nímž jsme si řekli: „Nebudeme utrácet peníze za umístění modelu ve filmu, ale zahrneme ho do kampaně na uvedení Z3: televize, tisk...“ řekl McGurn. „Bylo to dostatečně významné, abychom do toho šli.“

Zástupci BMW dostali k přečtení scénář s cílem, aby film vyjadřoval hodnoty značky BMW a nedostal se do filmových přešlapů, přičemž producenti akceptovali „drobné úpravy“ navržené McGurnem. Na jaře 1995 se model BMW Z3 tajně vypravil do Portorika, kde ho řídil Pierce Brosnan jako James Bond. Vůz byl na plátně jen několik minut, ale byly to minuty významné. „Byla to tak trochu strategie, jak upoutat pozornost,“ řekl McGurn. „Chtěli jsme ho odhalit, ale ne přeexponovat, a ve scénách jízdy bujnou vegetací se staženou střechou to bylo perfektní.“

Film měl premiéru 13. listopadu 1995 v newyorském Radio City Music Hall. BMW Z3 se začalo prodávat na jaře 1996, ale prodejci BMW už mohli během promítání filmu vystavit několik předváděcích vozů pro své zákazníky. „Většina z nich to udělala a bylo z toho obrovské množství předobjednávek přibližně na šest měsíců dopředu,“ řekl McGurn. „Automotive News (jedno z nejvýznamnějších motoristických médií světa, pozn. red.) to označili za nejlepší uvedení produktu na trh v nedávné historii.“

V prosinci téhož roku dostalo sto šťastných zákazníků možnost koupit si přesnou repliku BMW Z3 1.9 Jamese Bonda z vánočního katalogu Neiman Marcus – v modré barvě Atlanta Blue, s béžovým koženým interiérem Nappa a číslem 007 na palubní desce a kobercích, ale bez raket Stinger a padáku, které Q instaloval ve filmu.

„Během prvních pěti minut obdrželi více než 200 objednávek a my jsme museli okamžitě zastavit prodej,“ řekl McDowell. „Vzpomínám si, jak jsem šel za Pankem a říkal: ‚Náš nápad vyšel! Fungoval až příliš dobře a teď potřebujeme těchto 200 vozů [nakonec bylo vyrobeno pouze striktně omezených 100 kusů bondovské edice].‘ Všichni jsme si mysleli, že je to dobrý nápad. To svědčilo o tom, do jaké míry byli lidé nadšeni tím, co BMW ve Spojených státech dělá. Myslím, že nový vůz s Jamesem Bondem skutečně změnil pozici BMW v myslích lidí a představil ho jako skvělý řidičský vůz, jako značku, která se posouvá vpřed, a jako značku, která míří kupředu.“ Toliko vzpomínky přímo od automobilky.

Tak obrovský zájem tedy vytvořil vůz se skromným výkonem a mimochodem výrobními čísly 00700 až 00799. Šestiválcové motory se objevily později, v „civilních verzích“ od jednotky M52 se 110 kW s označením 2.0, přes 2.2i, 2.3, 2.5i, 2.8, 3.0I až po sportovní Z3M s 3,2litrovým motorem S50B32 o výkonu 236 a později 239 kW. To se vyznačovalo například samosvorným diferenciálem, větším zadním rozchodem, brzdami z M3 E36, čtyřmi koncovkami výfuku a mnoha dalšími změnami.

Začátkem roku 1998 přibyla do nabídky také karosářská varianta coupé s označením E36/8, které vzniklo jen 17.815 kusů oproti 279.273 kusům roadsteru. Z projektu dostupného roadsteru se stal v rámci své kategorie vlastně hit, který vydláždil cestu pozdější Z4 řady E85 (2002-2008), která kromě „důchodcovské“ čtyřválcové verze 2.0i nabízela výhradně šestiválce s vrcholem ve formě jednotky S54B32 o výkonu 252 kW pro vrcholné M modely. Po ní následovala Z4 E89 (2009 až 2016), která nahradila látkovou střechu kovovým hardtopem a poprvé nebyla k mání od divize M. Doznívající Z4 generace G29 se vrátila se soft topem a „dietní“ M verzí M40i s třílitrem B58B30C, která posloužila jako základ pro novodobou podobu Toyoty GR Supra.

Zdroj: BMW, Autorský text