BMW XM vyrazilo do losího testu. Vysoká hmotnost ho trochu vytrestala, ale úplný průšvih to nebyl

SUV XM bylo pro BMW velkým krokem do nového prostředí. Pevný plug-in hybrid se ale technicky podařilo zvládnout a ostudu svému rodu rozhodně nedělá. Jeho charakteru se ale v krizových situacích musíte přizpůsobit.

XM je prvním plug-in hybridním SUV královské divize BMW M. V českém ceníku startuje na částce 4.405.700 Kč, což kompenzuje luxusní výbavou, špičkovou technikou a výstředním vzhledem. Má sice výkon 480 kW a pohon všech kol, ale také pohotovostní hmotnost 2785 kg. Jak si tato kombinace poradí se slalomem a losím testem? Do redakce km77.com dorazil vůz obutý do pneumatik Pirelli P Zero v rozměrech 275/35 R23 vpředu a 315/30 R23 vzadu.

Ve slalomu se BMW XM proplétá mezi kužely poměrně elegantně, což je zásluhou natáčení zadních kol a aktivních stabilizátorů. Vzhledem k příkladnému naladění podvozku není třeba výraznějších zásahů asistentů. Trasu vůz projíždí plynule s minimálními náznaky nedotáčivosti nebo přetáčivosti. Při svých rozměrech a hmotnosti zvládá BMW XM změny směru velmi dobře. Výsledný čas nepatří k nejlepším, ale soupeři kolem jsou mnohem kompaktnější.

Při nájezdu do losího testu v rychlosti 77 km/h o sobě dávají vědět mamutí rozměry i hmotnost a projevují se nedotáčivostí, kvůli níž se BMW nestíhá včas vrátit do dráhy. Losí test BMW zvládá při snížení rychlosti na 74 km/h, přičemž jízdní asistenti nadměrně nezasahují a ponechávají řidiči volnější rozhodování.

Celkově BMW XM působí sebejistě a stabilně. Elektronické systémy řidiče nepřekvapí, spíše ho podpoří v jeho rozhodování. Při ostrých manévrech ale musíte počítat s tím, že je to trochu slon.