BMW XM odhaleno na patentových snímcích: V sériové podobě se zklidní, stejně ho nepřehlédnete

Připravovaný plug-in hybridní obr s vysokým výkonem ukazuje svou skutečnou tvář. Jeho výroba má začít ještě letos.

Ředění divokého designu konceptů do podoby pro sériovou výrobu proběhlo i v případě připravovaného SUV s názvem XM. Dokládají to snímky, které byly podány na japonský patentový úřad již v dubnu tohoto roku automobilkou BMW. Co tedy zbylo z původní podoby jednoho z nejkontroverznějších konceptů bavorské značky? Na přídi si můžeme všimnout stále výrazných obřích ledvinek, které budou bezpochyby podsvícené. Vozu dále zůstala velmi úzká diodová světla. Nejvíce změn se odehrálo ve spodní části nárazníku, kde vidíme jinak tvarované vstupy vzduchu a také modul pro senzory, který studii XM chyběl.

Z horní hrany čelního skla zmizely diodové světlomety a na bocích najdeme normální kliky. Záď dostává tradičněji tvarovaná světla místo diodových pásů, změnil se tvar zadního skla s méně výraznými zářezy směrem ke střeše a jisté odlišnosti lze spatřit ve spodní části nárazníku bez ostřejších hran. Výrazné hranaté koncovky výfuků uložené po dvojicích nad sebou ale zůstaly.

Připomeňme si, že XM kombinuje nový benzinový osmiválcový motor s plug-in hybridním systémem. Výkon má být 480 kW (653 k) a točivý moment 800 Nm, později se má objevit ještě silnější provedení s 552 kW (750 k) a 1000 Nm. Hybridní systém má přispět k vynikající dynamice a okamžitým reakcím, zároveň s ním bude možné ujet až 80 kilometrů (dle WLTP) bez emisí. Těšit se můžeme na aktivní stabilizátory, adaptivní M odpružení, účinné M brzdy i kola o průměru až 23 palců. Oficiální datum premiéry BMW neoznámilo, ale nebude daleko – výroba se má rozběhnout již v letošním roce.