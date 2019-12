BMW X7 s motorem V8 už koupíte i v Česku. Je to další paradox dnešní doby

Podle současných a dokola stále se opakujících zpráv a prognóz to vypadá, že si můžeme užít poslední roky, kdy nebudeme muset na ulicích přešlapovat nabíjecí kabely připojené k elektromobilům a plug-in hybridům. Tempo, jakým evropské automobilky elektrifikované modely uvádějí, je vražedné a skoro to vypadá, že budeme všichni brzy odkázáni na nabíječky. Tak hrozné to naštěstí ještě dlouho nebude, navíc se tu a tam na trhu představí vůz, který je naprostým protikladem elektrifikovaných aut.

V nedávné minulosti to byla třeba nová „eresa“ od Audi (RS 6 Avant, RS 7 Sportback, RS Q8 a RS Q3), velká a těžká auta s výkonem až 600 koní. Pozadu nezůstává ani BMW s X5 M a X6 M z mainstreamu můžu zmínit třeba Volkswagen T-Roc R s dvoulitrem TSI o výkonu 300 koní. Jsou to spíše hračky pro velmi úzkou skupinu zákazníků, pro milovníky vozů s velkými motory mohou ale zároveň být i malou jiskřičkou naděje, že se svět ještě tak úplně nezbláznil.

Dnes si k výše zmíněným modelům můžete přidat další – BMW X7 M50i s osmiválcem o objemu 4,4 litru a výkonu 390 kW (530 koní). BMW jej vypustila do mediálního prostoru už v květnu, na cenu pro český trh jsme ale narazili až v ceníku platném od prosince. Po příchodu této verze jsou v nabídce největšího SUV mnichovské automobilky dva naftové a dva zážehové motory a asi nikoho moc nepřekvapí, že se verze M50i staví nejenom na výkonový, ale i cenový vrchol. I když rozdíl oproti motoru M50d není zase tak velký.

BMW X7 M50i na českém trhu začíná na 2.875.600 Kč, v těsném závěsu se drží nafťák M50d za 2.837.900 Kč a zbývající šestiválce (xDrive30d a xDrive 40i) seženete za ceny okolo 2,2 milionu korun. Chtělo by se říct „kupujte velké motory, protože nebudou“, ale otázkou zůstává, jestli u nás vlastně docela normální luxusní SUV s pěti, šesti či sedmi místy k sezení motor V8 skutečně potřebuje. A další otázkou je, jestli má ikonické písmeno M v názvu i jiný než čistě marketingový důvod.

Jasně, v základu máte M sportovní brzdy, M sportovní diferenciál, M sportovní výfukový systém či sportovní automatickou převodovku, jenže s výjimkou diferenciálu si můžete za všechny zmíněné prvky připlatit i u „ne-M“ verzí BMW X7. Není pochyb o tom, že jakmile novináři a zákaznici s X7 M50i projedou pár zatáček, budou žasnout nad tím, jak tohle auto zatáčí, drží stopu a bublá. Musí se ale mít v názvu „M"? Už z úcty k legendám jako jsou BMW M3 a M5...