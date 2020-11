Sednout si do BMW X6 a pustit si dobrou muziku, klimatizaci, bezdrátově nabíjet telefon, vyhřívat si kelímek s kávou, sedadlo, loketní opěrku i volant a nechat se navigovat přes head-up displej je naprosto běžná věc. Chyběl vlastně už jen paket Business Class s laserovými světlomety či ovládání infotainmentu gesty. Stránka luxusního cestování tedy novince nechybí ani se sportovním paketem.

Nadšený jsem ale nebyl ze zavazadlového prostoru, který má velmi vysokou nakládací hranu a je celkově dost mělký. Ostatně základní objem 580 litrů si strčí do kapsy i nová Škoda Octavia s karoserií liftback. Velký nákup se vám sem samozřejmě vejde, ale na vysoké věci to není. A malému psovi budete muset s vyskočením do pelechu pomoci.

Po nasednutí mi ale nic z toho nevadí, protože i přesto, že je nová X6 zvenku gigant, uvnitř nabídne velmi útulné prostředí. Beze srandy si tu připadám jako v nové řadě 3 . Elektricky nastavitelný sloupek volantu se navíc při nasedání trochu zvedne, abych měl dost prostoru na kolena a po usazení se zase vrátí do původní polohy. SUV z Mnichova umí jednoduše obepnout řidiče a zbytku posádky nabídne královský prostor.

Testovaný vůz byl obdařen již zmíněným M paketem včetně adaptivního podvozku se sportovním nastavením. Neměl jsem tedy možnost si vůz „položit“ na zem pomocí vzduchového odpružení. Nezbylo tedy nic jiného, než udělat velký krok s ohnutou nohou a vplout dovnitř. Jak jsem tak ale soustředil na pohyb nohou, praštil jsem se do hlavy o nízkou střechu. Majitele nové BMW X6 tedy na ulici poznáte podle špinavých nohavic a boulí na hlavě.

Znamená to tedy aerodynamický paket, černě zbarvené doplňky, zrcátka a zadní křídlo pokryté karbonovou folií a třeba i brzdové třmeny v modré barvě. 20palcová kola jsou bez příplatku, za 22palcová M kola Douple-spoke dáte 21.684 Kč. Na to, jakou tvář daly novému modelu divoké křivky, si musí každý odpovědět sám. Já třeba osobně vítám zachování Hofmeisterovy křivky na zadních oknech.

Aktuální generace BMW X6 se představila již v loňském roce. BMW jakoby šlo naproti předsudkům a udělalo si z nového modelu až legraci. Někomu vadí, že je to auto okázalé? Tak ho uděláme ještě větší! A větší ledviny! A víte co? Ty ledviny teď budou svítit! Přesně tak, typický znak BMW může být v rámci nové X6 podsvícený. Dáte za něj 13.546 Kč a mě mrzí, že v testovaném voze nebyl. Přece když dělat machra, tak pořádně.

BMW X6 se stalo dalším Range Roverem . Fotografie uvnitř vozu s kelímkem kyselé kávy ze Starbucks začaly postupně zahlcovat Instagram. A kdo by neznal typickou hospodskou povídačku, že řidiči tohoto vozu jsou blonďaté, 160 cm vysoké krásky na podpatcích a s velkými slunečními brýlemi, které nevidí přes volant a motají se před nákupními středisky. Netvrdím, že jsem tento typ řidiček BMW během testovacího týdne nepotkal. Dvě dokonce u Starbucks.

Když tento vůz Pierre Leclercq kreslil, asi ho ani nenapadlo, jaký kult z jeho výtvoru vznikne. BMW X6 kreslil již od začátku jako namakaného bráchu X5. Když ale udělal první nákres, poslalo ho s ním vedení pryč. Design BMW totiž tenkrát najel na vlnu nových řad 6 a 7 s ostře řezanou zadní částí od Chrise Banglea a nastolil si tak nový (kontroverzní) trend. Ke schválení se BMW X6 dostalo úplnou náhodou o pár měsíců později, když vedení chtělo vidět něco většího než X5. Pierre ukázal X6 a najednou to šlo.

Výhodou je určitě styl a lepší aerodynamika. Právě styl pomohl nové kategorii SUV-kupé do garáží řidičů, kteří chtěli něco zajímavého a reprezentativního. BMW X6 se často ukázalo i jako ideální dostavník pro stylové manželky a šlo na dračku. Vždyť dvou předchozích generací se prodalo bezmála půl milionu kusů!

Autobus

Pod kapotou testovaného modelu byl základní diesel xDrive30d o výkonu 195 kW (265 koní) při 4000 otáčkách za minutu. Tato porce výkonu se musí prát s hmotností přes dvě tuny, i tak si ale budu stát za tím, že to vlastně stačí. A to i vzhledem k tomu, že vznětový motor má na nohou závaží v podobě filtru pevných částic, oxidačního katalyzátoru a katalyzátoru SCR.

Jednotka B57 je z modulární rodiny motorů BMW a dříve byste ji našli třeba i v mnohem větším BMW X7. Nicméně to už je minulostí. Agregáty xDrive30d a xDrive40d prošly vylepšením v podobě mild-hybridní technologie. Výkon se u slabší verze zvedl na 210 kW (286 koní) a nabídne také rozšířenou funkci systému start/stop. Testovačka sjela z linky ještě s původním motorem bez hybridní techniky. Proto se nyní nepatrně zvedla i cena, v tabulce dole tedy najdete částku před hybridem, která s aktuálním konfigurátorem BMW nesouhlasí.

Osobně by mě zajímalo, jak moc velký bude mezi oběma verzemi rozdíl. Už i verze bez hybridu mi totiž přišla naprosto dostatečná. Jasně, králem dálnice asi nebudete, ale točivý moment 620 N.m od dvou tisíc otáček vás umí pěkně zamáčknout do sedadla. Fičet 130 km/h do kopce tady prostě není žádný problém, ve vyšších rychlostech už ale pochopitelně narazíte na problém a motor se s autem teprve zde začne prát.

Zkoušené BMW X6 znělo zvenku hrubě a neurvale, trochu jako autobus. Motor je ale přitom od posádky dobře odizolovaný od všemožných ruchů. Prostě cítíte, že řídíte něco velkého a mocného, ale neotravuje vás to brněním do volantu na křižovatce. K těmto schopnostem je klíčové sladění s osmistupňovou převodovkou s hydrodynamickým měničem. Za studena sice trochu cuká, ale jakmile se dostane do té správné teplotní nálady, ruku v ruce s motorem vás provedou všemi situacemi bez ztráty důstojnosti.

Sportování

Sportovní režim dá motoru větší grády a 265 koní a 620 N.m točivého momentu tak k řidiči proudí v méně ředěné formě. Je příjemné občas se takto svézt, ale z pohonného ústrojí se vytratí trochu té hladkosti. Plyn je prudší a převodovka dává větší důraz na jednotlivé převody. Při podřazování dokonce trochu škube. Pokud se ale dostanete do zápalu boje a nasadíte si rudé brýle, přestanete to vnímat. Ostatní komponenty vás totiž otupí.

Paket M sport Plus vám do auta dá již zmíněný adaptivní podvozek, který umí oproti standardnímu řešení více ztuhnout a předává pak mnohem více informací o silnici. To vše ale bez ztráty komfortu. Příčné spáry ani velké prohlubně mu nějak zásadně nevadí a spíše cítíte, jak podvozek kopíruje povrch silnice a kabina se jen tak něžně pohupuje, aby nebyla jízda příliš tvrdá.

BMW X6 má stejně jako spousta jeho konkurentů řadu vychytávek, kterými se snaží masu kovu udržet na silnici. V rámci paketu tak můžete počítat třeba i s natáčením kol zadní nápravy, které pomáhá vykroužit oblouk. Klidně se vám ale stane, že vletíte do zatáčky, stabilizátory se opřou do karoserie, aby neutralizovaly velký náklon, zadní kola se natočí do směru zatáčky, ale vlivem vyšší rychlosti se ladně sklouznou a vyjedete ven v lehkém a ladném smyku.

Nebudu vám věšet bulíky na nos. Sportovní auto to není, od toho tu jsou jiné stroje. Samozřejmě si pak můžete koupit i ostrou verzi X6 a posunout zážitek z řízení na zcela jinou úroveň. Pravdou ale je, že testované auto bylo na řízení velmi příjemné, a to i když se chcete po nudném dni v práci hezky projet.

Ach ano, spotřeba. BMW X6 s tímto motorem chtělo v našem testu 9,3 litrů nafty na 100 km. S podobným výsledkem jsem jezdil také s BMW X5 s šestiválcovým benzinovým motorem, ale ve výsledku je to pořád pod deset litrů, a to je na velké auto v pořádku. Komu se to nelíbí, asi si nekoupí ani nic podobného.

Cena

BMW X6 xDrive30d aktuálně startuje na částce 2.013.700 Kč. BMW X5 se stejným motorem je tedy o více než 160 tisíc levnější. O krapet větší Audi Q8 s motorem 50 TDI o výkonu 286 koní stojí bez příplatků 1.999.900 Kč. Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic kupé s motorem o výkonu 272 koní stojí 2.020.700 Kč. Jak vidíte, ceny BMW X6 se od konkurentů příliš neliší.