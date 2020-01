BMW X3 do zásuvky dorazilo do Česka. Výkonem moc neohromí, spotřebou ano

BMW odhalilo plug-in hybridní verzi současné generace SUV X3 před necelými dvěma měsíci a podle původních předpokladů se měla dostat do prodeje v průběhu letošního jara. Nakonec to bylo o něco dříve. V českém ceníku platném od 1. ledna 2020 už tuto verzi najdeme a pro někoho může být zajímavou alternativou k naftovému motoru. Výkon by na to měla, papírová spotřeba vypadá skvěle, teď už zbývá jenom ta cena.

BMW X3 xDrive30e, jak zní celý název nového plug-in hybridního SUV, v Česku začíná na částce 1.518.400 Kč. Není to úplně málo, je však potřeba zmínit, že takhle to v daném segmentu prostě chodí. Pohon kombinuje zážehový dvoulitr o výkonu 135 kW (184 koní) a elektromotor (80 kW/109 koní, je umístěn v osmistupňové automatické převodovce), systémový výkon činí 215 kW (292 koní) a točivý moment má 420 N.m. Cenově je v nabídce BMW X3 plug-in hybridu nejblíž šestiválcová verze xDrive30d za 1.524.900 Kč.

Na konkurenci od Audi, Mercedesu či Volva výkon pohonu BMW X3 nestačí. Na český trh nedávno uvedené Audi Q5 55 TFSI e quattro disponuje systémovým výkonem 270 kW (367 koní), Volvo XC60 T8 AWD má 300 kW (407 koní) a Mercedes-Benz GLC 300 e má 235 kW (320 koní).

Ani tak BMW X3 xDrive30e není nejlevnější. Nejlépe je na tom s cenou Mercedes-Benz GLC 300 e (1.474.990 Kč), následuje právě BMW X3 za 1.518.400 Kč, Audi Q5 55 TFSI e quattro stojí 1.599.900 Kč a Volvo XC60 T8 AWD začíná na 1.874.600 Kč.

Výhodou plug-in hybridu je možnost urazit delší vzdálenost pouze na elektřinu. BMW X3 xDrive30e je vybaveno 12kWh lithium-iontovou baterií, která mu umožňuje až 55 km bezemisní jízdy, což se příznivě podepíše na spotřebě paliva. BMW uvádí 2,1/100 km, stejně jako Audi, Mercedes GLC 300e si vezme nejméně o deci více a Volvo XC60 T8 se umí dostat dokonce pod 2 litry benzinu na sto.