BMW X2 už je také do zásuvky. Celkem má 220 koní, přesto moc rychle nejezdí

BMW pokračuje v rozšiřování elektrifikovaných modelů a dalším vozem schopným lokálně bezemisní jízdy se stává stylový crossover X2. Motorizace xDrive25e rozšíří již tak širokou paletu motorů, která sahá od úsporného sDrive16d až po vznětlivé M35i.

Plug-in hybridní crossover využívá stejného pohonného ústrojí, jako nedávno představené X1. Jde tedy soustavu již známého přeplňovaného tříválce o objemu 1,5 litru (125 koní, 220 N.m) a speciálně vyvinutého elektrického pohonu (dalších 95 koní a 165 N.m k dobru) se základy v modulárním systému eDrive.

Šestistupňová převodovka Steptronic přenáší sílu spalovacího motoru na přední kola a druhá, jednostupňová, posílá všechnu šťávu z elektromotoru na zadek. Máte tedy šikovnou čtyřkolku. S kombinovaným výkonem 162 kW (220 koní) se tak výsledek rozhodně nemá za co stydět.

Stovku totiž zvládne za 6,8 sekundy, takže o pružnost nemusí být nouze. Maximální rychlost je limitovaná na 195 km/h, což z ní dělá druhou nejpomalejší motorizaci, hned po sDrive16d (192 km/h). Za to se spotřebou by to mohlo být zajímavé.

Výrobce uvádí kombinovanou spotřebu pouhé dva litry na 100 kilometrů - při jízdě na čistou elektřinu pak 13,7 až 14,2 kWh na stejnou vzdálenost. Plug-in hybridní ústrojí samozřejmě umožňuje jízdu i na čistou elektřinu s vypnutým tříválcem. V takovém případě vám 10kWh baterie vydrží na 55 až 57 kilometrů.

Z běžné domácí zásuvky ji pak opět nabijete za pět hodin - domácí Wallbox vám samozřejmě nějaký ten čas ušetří. Jízda čistě na elektřinu je limitovaná maximální rychlostí 135 km/h. Do rychlosti 30 km/h auto vydává specifický zvuk pro upozornění ostatních účastníků provozu.

Novinka bude dostupná ve výbavách Advantage, Advantage Plus, M Sport a M Sport X. Škála příplatkové výbavy by se oproti standardním modelům lišit neměla. V základu ale počítejte se 17palcovými koly či dvouzónovou automatickou klimatizací. Potěší i možnost příplatkového elektricky výsuvného tažného zařízení pro maximální zátěž 750 kg. České ceny zatím nejsou k dispozici.