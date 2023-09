BMW X2 se ukazuje na prvním videu. Přiblíží se větším sourozencům a bude i jako elektromobil

BMW si nadále udržuje široké modelové portfolio a model X2 se dočká druhé generace. Na premiéru nebudeme čekat dlouho, protože venku je první video mírně odhalující siluetu a stěžejní prvky. Na Instagramu ho zveřejnil vedoucí designového oddělení Domagoj Dukec.

Úvodní pohled z boku potvrzuje, že X2 mezigeneračně zcela změní profil a více se přiblíží větším X4 a X6. Stavba je celkově robustnější se splývavou zádí. Svažité víko zavazadelníku zdobí decentní spoiler. Příbuznost s výše zmíněnými modely naznačuje i záběr na příď se čtyřmi proužky denního svícení jako má modernizovaná X6. Novinkou jsou podsvícené ledvinky s výrazným C podpisem.

Nové BMW X2 využije aktualizovanou platformu FAAR, na které stojí i současná X1. Momentálně X2 pořídíte se zážehovými a vznětovými motory i jako plug-in hybrid. Verze s pohonem všech kol nechybí. Uvidíme, co z toho si přenese do nové generace.

Naopak určitě víme, co s jistotou přinese. Bude to elektrická verze iX2, která už má své místo na českých stránkách BMW. Je to logický krok, protože na baterie si můžete koupit iX3 i iX1. Právě z ní se očekává, že bude převzatý pohon. Zatím je iX1 nabízena ve dvoumotorové konfiguraci iX1 xDrive30 s výkonem 230 kW, ale zanedlouho přibude slabší verze se 150 kW a dojezdem 430 km.