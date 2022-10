Co se mi naopak líbí, je přihrádka bezdrátového nabíjení, kam si telefon položíte na výšku a zajistíte ho plastovým úchytem, takže při jízdě nejezdí ze strany na stranu. Konečně to někoho napadlo! Ofuk předního okna a vyhřívání zadního okna si pak ponechaly vlastní tlačítko (ceníme), zbytek se ale dělá přes displej. Zpracování interiéru je super, nic tu nevrže a vypadá to tu dobře. Jasně ale, že kdo si do X1 sedne v autosalonu a začne třeba s displejem lomcovat, plastové vrzání uslyší.

Je to nezvyk, především pokud máte systémy BMW pod kůží. Osobně postrádám volič iDrive, který mají pro tento systém větší modely, sem se ale kvůli uspořádání středového tunelu nevešel. Velká škoda. Grafika přístrojového štítu se mi pak vyloženě nelíbí, ale to je otázka vkusu. U středového displeje jsem se nesetkal se zamrzáním, pouze s občasnými výpadky bezdrátového připojení Apple Carplay. A jednou po příchodu z obchodu zase auto dělalo, že můj telefon nikdy nevidělo.

BMW X1 má zbrusu nový interiér a tradiční zákazníci BMW to tady asi nepoznají. Volič iDrive pro infotainment chybí, tlačítko na levé páčce pod volantem pro ovládání palubního počítače taktéž. Displej a přístrojový štít jsou v jednom propojeném panelu. Středový displej je dotykový a funguje na stejném principu jako třeba u elektromobilu iX, kdy jsou funkce auta rozvržené do jakýchsi velkých karet.

Všeuměl

BMW X1 umí jezdit na benzin, na elektřinu jako iX1, na obojí z toho jako plug-in hybrid, ale i na naftu. Naftové motorizace jsou teď tři, ve všech případech jde o čtyřválcový dvoulitr přeplňovaný dvoukomorovým turbodmychadlem. V případě základu sDrive18d produkuje 110 kW, silnější xDrive20d (120 kW) a xDrive23d (155 kW) jsou mild-hybridní čtyřkolky. Vzhledem ke koncepci se u nich primárně pohání přední kola a zadní se připojují přes elektrohydraulicky ovládanou spojku.

Ale teď k sDrive18d. Tuším, co si asi někteří říkají: BMW jako předokolka s motorem napříč, ještě naftovým, v karoserii SUV a ještě s automatem bez pádel pod volantem (ty jsou za příplatek). Ten svět se zbláznil, že? Taky mi to úplně nevoní, ale dává to smysl, protože X1 není cenově až tak přestřelené, a navíc docela dobře jezdí. No, tady zpomalím, ono to bude záležet na motoru, protože tento naftový základ je skutečně spíš pro paní z předměstí, která došla ke zjištění, že tohle auto není cenově zas tak daleko od dvoulitrového karoqu s automatem.

sDrive18d bych jednoduše popsal tak, že jezdí rozvážně, ale za málo. 110kW motor je dobře odhlučnění a uvnitř takřka prostý vibrací. Ostatně uložení motoru a převodovky bylo u nové generace přepracováno. Kultivovanost ovšem platí za podmínky, že vypnete systém start/stop, ten projev zejména na křižovatkách hodně kazí. Rychlosti jsou tak akorát dlouhé, auto se hodně tahá točivým momentem a řazení je během jízdy sotva postřehnutelné.

Předjíždění na okresní silnici zvládnete rychle, auto si inteligentně podřadí a svižně předjedete. Držet rychlejší tempo na dálnici se mu ale už moc nelíbí a v tomto případě už je i docela hlučný, ostatně jako asi většina naftových motorů. Převodovka je dvouspojková sedmistupňová. Neumožňuje manuální řazení, ale má redukovaný převod L. A co ta spotřeba? Za 340 km to u mě dělalo 6,5 l/100 km s tím, že pokud pominu rychlejší jízdu po dálnici, dalo se jezdit za rovných šest litrů.

S autem se dá jezdit svižně, ale na skutečně dynamickou jízdu zapomeňte. Tohle není rychlý motor, ale taková dostačující možnost pro každodenní používání, bez výkonových rezerv. Nevadilo by mi s ním žít. Trochu s otazníkem je podvozek, ten totiž tak dobrý nebyl. Jízdní vlastnosti špatné nejsou, nová generace má dokonce delší rozvor i rozchody kol, ale je to komfort odpružení, co je relativně slabé.

BMW X1 skoro na každé nerovnosti bouchne a moc se mu nechce takzvaně žehlit, což u rodinných SUV oceňujeme. A když si nevšimnete ostré příčné nerovnosti, připravte se na pořádnou ránu. A co se mezigeneračně na podvozku změnilo? Nová je přední náprava se spodními příčnými rameny, zadní náprava je tříprvková. Držáky silentbloků jsou vyrobeny z hliníku, zcela nová je přirozeně kinematika a geometrie.

Z prvních kilometrů jsem měl pocit, že X1 se ladilo spíše směrem ke sportovní jízdě. Jaké to revoluční zjištění. Vedení předních kol je přesné, auto se stáčí velmi ochotně a je stabilní při rychlé jízdě i na brzdách. Obě nápravy mají tužší stabilizátory pro omezení náklonů v zatáčkách. Naladění auta tady poznáte hned, však v mnoha rodinných SUV máte po vymetení zatáčky obličej na bočním skle, protože bývají měkké a většinou mají spíše komfortní sedadla. X1 má jízdní vlastnosti mnohem jistější.

Nicméně bych se ještě podíval na pneumatiky. Tyhle Continental EcoContact o rozměrech 225/55 R18 byly sice na suchu fajn, ale na mokru ne tak dobře čitelné. V ostře projetých zatáčkách jsem si připadal hodně odtažený od děje. Běžného řidiče ale takové chování bude zajímat asi až v zimě v zájmu bezpečnosti. Velké minus si pneumatiky i auto odnáší za odhlučnění na dálnici. Hluk od podvozku je už při 130 km/h opravdu zřetelný.

Takže takové jsou první dojmy z nového BMW X1 v motorizaci sDrive18d, kterou koupíte za základní cenu 959.400 Kč. Od nejsilnější naftové motorizace se čtyřkolkou vás pak dělí více než 150 tisíc korun. Takhle na první dobrou mi výrazně vadilo jen odhlučnění a trochu ubouchaný podvozek. Super je ale prostor na palubě, spotřeba i design. S finálním verdiktem ale počkáme až na klasický týdenní test.

*u technických údajů níže se u mild-hybridních motorizací udává systémový výkon.

BMW X1 U11: technické údaje naftových motorizací a české ceny Motorizace sDrive18d xDrive20d xDrive23d Objem [ccm] 1995 Výkon [kW/ot.min] 110/3750-4000 120/3750 - 4000 155/4000 Točivý moment [N.m/ot.min] 360/1500-2500 360/1500 - 2500 400/1500-2750 Pohotovostní hmotnost [kg] 1650 1765 1765 Převodovka 7A Zrychlení [s] 8,9 8,6 7,4 Maximální rychlost [km/h] 210 210 225 Komb. Spotřeba [l/100 km] 4,9 - 5,5 4,8 - 5,4 4,9 - 5,5 Délka x šířka x výška [mm] 4500 x 1845 x 1642 Rozvor [mm] 2692 Rozchod kol vpředu x vzadu [mm] 1592 x 1593 Základní cena [Kč] 959.400 1.024.400 1.124.500

BMW X1 U11: technické údaje zážehových motorizací a české ceny Motorizace sDrive18i sDrive20i xDrive23i Objem [ccm] 1499 1499 1998 Výkon [kW/ot.min] 100/4400-6500 125/4700-6500 160/5000-6500 Točivý moment [N.m/ot.min] 230/1500-4000 250/1500-4400 320/1500-4000 Pohotovostní hmotnost [kg] 1575 1625 1730 Převodovka 7A Zrychlení [s] 9,2 8,3 7,1 Maximální rychlost [km/h] 208 216 233 Komb. Spotřeba [l/100 km] 6,3 - 7,0 5,9 - 6,6 6,5 - 7,2 Délka x šířka x výška [mm] 4500 x 1845 x 1642 Rozvor [mm] 2692 Rozchod kol vpředu x vzadu [mm] 1592 x 1593 Základní cena [Kč] 899.600 949.000 1.138.800