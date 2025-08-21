BMW Welt oslavuje 50 let řady 3 speciální výstavou. Vstup je zdarma, musíte si ale pospíšit

K návštěvě Světa BMW se samozřejmě nabízí i prohlídka muzea značky, kde nyní stojí hrstka uměleckých modelů řady 3 z projektu Art Car.
BMW letos slaví 50 let od uvedení řady 3 do produkce. U této příležitosti si automobilka připravila několik akcí připomínajících historii a vývoj modelové řady. Zatímco v továrním muzeu se ohlédnutí za starými modely už jaksi očekává, expozici „trojkových bavoráků“ nyní zastihnete exkluzivně také v prostorách výstavního centra BMW Welt (Svět BMW), naproti muzeu značky v Mnichově.
Stálou přehlídku těch nejnovějších modelů celé automobilky BMW Group tedy až do 31. srpna doplňuje v BMW Welt i prezentace všech dosavadních sedmi generací řady 3. Konkrétně můžete na místě očekávat v různých dobových barvách modely 323i Sedan (E21), 320i Sedan (E30), 325i Coupé (E36), 328Ci Coupé (E46), 320si Sedan (E90), 340i Sedan (F30) a 330i xDrive Sedan (G20).
Vývoj modelové řady si mohou návštěvníci prohlédnout denně od 9:00 do 18:00, expozice je taky doplněna lifestylovými prvky a speciálními pohledy do historie jednotlivých sérií. Vstup je zdarma. Před BMW Muzeem, správní budovou BMW a BMW Welt se navíc ještě 19. září uskuteční poslední z takzvaných „Dreitag“ srazů. Na místo dorazí majitelé vozů řady 3, aby zde výročí oslavili a obdrželi limitovanou edici plakátu k této události (100 ks). Na první „třídenní“ sraz konaný již 11. července dorazilo přes 100 vozů.
V samotném továrním muzeu oslavuje značka řadu 3 také ve spojitosti s 50. výročím projektu uměleckých vozů Art Car. Tři pomalované modely budou v muzeu vystaveny až do 1. února 2026, přesněji jde o závoďáky M3 GTR (1992) od Sandra Chii, M3 Group A (1989) Michaela Jagamary Nelsona a M3 Group A (1989) od Kena Donea (viz galerie).
Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW