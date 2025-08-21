BMW Welt oslavuje 50 let řady 3 speciální výstavou. Vstup je zdarma, musíte si ale pospíšit

BMW letos slaví 50 let od uvedení řady 3 do produkce. U této příležitosti si automobilka připravila několik akcí připomínajících historii a vývoj modelové řady. | Výstava BMW řady 3 v BMW Welt Zdroj: BMW

Zatímco v továrním muzeu se ohlédnutí za starými modely už jaksi očekává, expozici „trojkových bavoráků“ nyní zastihnete exkluzivně také v prostorách výstavního centra BMW Welt (Svět BMW), naproti muzeu značky v Mnichově. | Ředitelka BMW Welt Sandra Wittemer Zdroj: BMW

Stálou přehlídku těch nejnovějších modelů celé automobilky BMW Group tedy až do 31. srpna doplňuje v BMW Welt i prezentace všech dosavadních sedmi generací řady 3. | Sraz BMW řady 3 Dreitag Zdroj: BMW

Konkrétně můžete na místě očekávat v různých dobových barvách modely 323i Sedan (E21), 320i Sedan (E30), 325i Coupé (E36), 328Ci Coupé (E46), 320si Sedan (E90), 340i Sedan (F30) a 330i xDrive Sedan (G20). | Plakát ke srazu Dreitag (8. srpna 2025) Zdroj: BMW

Vývoj modelové řady si mohou návštěvníci prohlédnout denně od 9:00 do 18:00, expozice je taky doplněna lifestylovými prvky a speciálními pohledy do historie jednotlivých sérií. Vstup je zdarma. | #13 Sandro Chia / BMW M3 GTR / 1992 Zdroj: BMW

Před BMW Muzeem, správní budovou BMW a BMW Welt se navíc ještě 19. září uskuteční poslední z takzvaných „Dreitag“ srazů. | #7 Michael Jagamara Nelson / BMW M3 Group A / 1989 Zdroj: BMW

Na místo dorazí majitelé vozů řady 3, aby zde výročí oslavili a obdrželi limitovanou edici plakátu k této události (100 ks). Na první „třídenní“ sraz konaný již 11. července dorazilo přes 100 vozů. | #8 Ken Done / BMW M3 Group A / 1989 Zdroj: BMW

V samotném továrním muzeu oslavuje značka řadu 3 také ve spojitosti s 50. výročím projektu uměleckých vozů Art Car. | BMW Welt Zdroj: BMW

Tři pomalované modely budou v muzeu vystaveny až do 1. února 2026, přesněji jde o závoďáky M3 GTR (1992) od Sandra Chii, M3 Group A (1989) Michaela Jagamary Nelsona a M3 Group A (1989) od Kena Donea. | BMW Welt Zdroj: BMW

BMW Welt oslavuje 50 let řady 3 speciální výstavou. Vstup je zdarma, musíte si ale pospíšit

Daniel Fuglevič
21. srpna 2025

K návštěvě Světa BMW se samozřejmě nabízí i prohlídka muzea značky, kde nyní stojí hrstka uměleckých modelů řady 3 z projektu Art Car.

BMW letos slaví 50 let od uvedení řady 3 do produkce. U této příležitosti si automobilka připravila několik akcí připomínajících historii a vývoj modelové řady. Zatímco v továrním muzeu se ohlédnutí za starými modely už jaksi očekává, expozici „trojkových bavoráků“ nyní zastihnete exkluzivně také v prostorách výstavního centra BMW Welt (Svět BMW), naproti muzeu značky v Mnichově.

Stálou přehlídku těch nejnovějších modelů celé automobilky BMW Group tedy až do 31. srpna doplňuje v BMW Welt i prezentace všech dosavadních sedmi generací řady 3. Konkrétně můžete na místě očekávat v různých dobových barvách modely 323i Sedan (E21), 320i Sedan (E30), 325i Coupé (E36), 328Ci Coupé (E46), 320si Sedan (E90), 340i Sedan (F30) a 330i xDrive Sedan (G20).

Vývoj modelové řady si mohou návštěvníci prohlédnout denně od 9:00 do 18:00, expozice je taky doplněna lifestylovými prvky a speciálními pohledy do historie jednotlivých sérií. Vstup je zdarma. Před BMW Muzeem, správní budovou BMW a BMW Welt se navíc ještě 19. září uskuteční poslední z takzvaných „Dreitag“ srazů. Na místo dorazí majitelé vozů řady 3, aby zde výročí oslavili a obdrželi limitovanou edici plakátu k této události (100 ks). Na první „třídenní“ sraz konaný již 11. července dorazilo přes 100 vozů.

V samotném továrním muzeu oslavuje značka řadu 3 také ve spojitosti s 50. výročím projektu uměleckých vozů Art Car. Tři pomalované modely budou v muzeu vystaveny až do 1. února 2026, přesněji jde o závoďáky M3 GTR (1992) od Sandra Chii, M3 Group A (1989) Michaela Jagamary Nelsona a M3 Group A (1989) od Kena Donea (viz galerie).

Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW

BMW řada 3

BMW řady 3 platí v podstatě za synonymum „malého“ sportovního sedanu. Současná verze F30 (sedan), resp. F31 (kombi) má opět tradiční zadní pohon, ale stále více zákazníků volí čtyřkolku xDrive.

Ceny, motory, data • BMW řady 3 Touring • Nové motory • Test BMW 330i • Historie BMW řady 3

