BMW vzpomíná na původní řadu 8 limitovanou retro edicí. M850i dostane laky z modelu E31

Moderní nástupce nádherného GT z 90. let bude k mání pouze pro několik set vyvolených. Kromě stylu má i skvělou výbavu.
Luxusní kupé řady E31 se vyrábělo v letech 1990 až 1999, vzniklo jen necelých 31 tisíc kusů. K dostání bylo buď s osmiválcovými nebo dvanáctiválcovými motory, jeho V12 s označením S70 mimochodem skončila i v McLarenu F1. BMW nyní skládá poklonu původní řadě 8 skrze speciální pětisetkusovou edici modelu M850i xDrive Gran Coupe s názvem Edition M Heritage. Ta dostanou jednu z barev laků karoserie, které byly k dispozici u originálu.
Majitelé si tak budou moci vybrat z odstínů Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green nebo Daytona Violet. Vozy dostanou automaticky paket M Sport Proffesional, karbonovou střechu s pásem v barvách BMW M, sportovní sedadla M Sport čalouněním z Alcantary a kůže Merino, Alcantarou potaženou stropnici a sloupky nebo karbonové dekory palubní desky.
K výbavě dále bude patřit audiosystém Bowers & Wilkins Diamond Surround a paket Driving Assistance Professional. Uvnitř samozřejmě nechybí označení limitované edice. Zákazníci dostanou svá auta začátkem příštího roku.
Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW