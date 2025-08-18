BMW řady 8 Edition M Heritage Zdroj: BMW

BMW vzpomíná na původní řadu 8 limitovanou retro edicí. M850i dostane laky z modelu E31

Richard Herbich
18. srpna 2025

Moderní nástupce nádherného GT z 90. let bude k mání pouze pro několik set vyvolených. Kromě stylu má i skvělou výbavu.

Luxusní kupé řady E31 se vyrábělo v letech 1990 až 1999, vzniklo jen necelých 31 tisíc kusů. K dostání bylo buď s osmiválcovými nebo dvanáctiválcovými motory, jeho V12 s označením S70 mimochodem skončila i v McLarenu F1. BMW nyní skládá poklonu původní řadě 8 skrze speciální pětisetkusovou edici modelu M850i xDrive Gran Coupe s názvem Edition M Heritage. Ta dostanou jednu z barev laků karoserie, které byly k dispozici u originálu.

Majitelé si tak budou moci vybrat z odstínů Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green nebo Daytona Violet. Vozy dostanou automaticky paket M Sport Proffesional, karbonovou střechu s pásem v barvách BMW M, sportovní sedadla M Sport čalouněním z Alcantary a kůže Merino, Alcantarou potaženou stropnici a sloupky nebo karbonové dekory palubní desky.

K výbavě dále bude patřit audiosystém Bowers & Wilkins Diamond Surround a paket Driving Assistance Professional. Uvnitř samozřejmě nechybí označení limitované edice. Zákazníci dostanou svá auta začátkem příštího roku.

BMW

BMW (zkratka z Bayerische Motoren Werke AG) je německá automobilka, které vznikla v roce 1916. Sídlí v Mnichově. BMW vlastní také značku Mini a patří pod ní i Rolls-Royce Motor Cars.

BMW Řada 1 • BMW Řada 2 • BMW Řada 3 • BMW Řada 4 • BMW Řada 5 • BMW Řada 6/6 GTBMW Řada 7BMW X1 • BMW X2BMW X3BMW X4BMW X5BMW X6BMW X7BMW Z4

