BMW vyškrtne z nabídky celou řadu spalovacích motorů. Více se zaměří na elektrifikaci

BMW oznamuje, že jeho cesta za elektrifikací modelové řady bude v následujících letech ještě rozsáhlejší. Až 50 % tradičních pohonných ústrojí tak bude do roku 2021 eliminováno, zatímco hybridní a elektrická vozidla mají v letech po roce 2022 dominovat nabídce německého výrobce.

Ve své tiskové zprávě shrnující plány do budoucna BMW rovněž oznamuje, že opět hledá způsoby, jak modelové portfolio zjednodušit pro zákazníka. Jinými slovy, s některými modely a variantami modelů bychom se měli do budoucna rozloučit. Na druhou stranu se chce přitom BMW zaměřit na nejvýdělečnější segmenty. A nelze pochybovat, že zde BMW naznačuje crossovery a SUV.

S ohledem na rozšíření elektrifikovaných modelů je BMW samozřejmě další automobilkou v Evropě, která nechce být finančně trestána za překročení blížících se emisních limitů v rámci průměru 95 g/km u nově prodávaných modelů od roku 2021. Nehledě na to, že elektrická vozidla začínají být stále populárnější a značka se bude snažit konkurovat ostatním výrobcům ve stejném trendu.

Co se týče roku 2021, právě na toto období má BMW naplánovou premiéru hned dvou zásadních elektromobilů – vlajkového SUV iNext a čtyřdveřového „kupé“ i4, jehož koncept blízko produkci nám značka ukázala před pár týdny. Ještě předtím nás ale čeká příjezd elektrické varianty SUV X3, tedy iX3, o kterém už také víme řadu informací.

Mimochodem, BMW chce do roku 2025 prodat na tři miliony plug-in hybridů, čemuž očividně předchází vytrvalé zařazování těchto ústrojí do současné nabídky modelů. V poslední době tak přijely nové elektrifikované varianty do zásuvky u X1, X2, X3 a rovněž nechybí plug-in hybridní řada 2 Active Tourer, řada 3, řada 5 i řada 7.