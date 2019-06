BMW ukazuje prototyp autonomní řady 7. Limuzína už vůbec nepotřebuje řidiče

Přes smartphone si přivoláte limuzínu od BMW, ta přijede zcela autonomně na vámi určené místo, vy jen zadáte požadovanou destinaci a během jízdy třeba zkouknete film. Žádný „small talk“ s řidičem nebude třeba, protože samotného řidiče už v budoucnu nebude třeba.

Takto nyní vypadá budoucnost podle BMW a jeho prototypu limuzíny řady 7 (předchozí generace), který je vybaven systémem autonomního řízení 4. úrovně. Přestože tedy nejde o plnohodnotně autonomní vozidlo 5. úrovně, jež nám zatím ukazují pouze ambiciózní studie, tato „sedmička“ již také nepotřebuje řidiče z masa a kostí, aby hlídal dopravní situaci a v případě nutnosti musel zasáhnout do řízení.

U prototypu tedy BMW již testuje právě zmíněné prvky, které mají v nepříliš blízké budoucnosti posunout osobní dopravu na další úroveň. Testovací vůz tedy již opravdu zvládne sám dojet na místo vyzvednutí, před nástupem zažádá přes smartphone o autorizaci vaší osoby a pak už můžete nastoupit do „taxíku bez řidiče“.

Uvnitř se systém vozu ujistí, že všichni pasažéři mají zapnuté bezpečnostní pásy, a přes tablet už jen vyberete místo, kam chcete zavézt. Na palubě jsou další obrazovky a zmíněný tablet pak funguje jako rozhraní pro infotainment systém, který nabízí právě třeba filmy, hudbu a další způsoby, jak krátit dobu uvnitř auta.

V rámci vývoje technologií autonomního řízení teď BMW pracuje i na dalších částečně autonomních funkcích, kterých bychom se mohli co nevidět dočkat v nadcházejících modelech značky. Nyní se vývojáři zaměřují na adaptivní tempomat se schopností rozpoznání světel semaforu, tudíž by auto rovněž automaticky zastavilo na červené před křižovatkou nebo začalo zpomalovat už při detekci oranžové (viz video níže).