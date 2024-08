BMW testuje humanoidní roboty ve výrobě. Člověka na směně však zatím nenahradí

BMW zkoumá další vývojovou úroveň robotizace ve svých výrobních závodech. V americké továrně ve Spartanburgu v Jižní Karolíně nyní poprvé otestovalo během několikahodinové zkušební směny nejnovější humanoidní roboty Figure 02 od kalifornské společnosti Figure. Jakožto náhrada člověka robot úspěšně vložil plechové díly do specifických přípravků, které se následně ve smontované formě využijí jako součást podvozků.

Automobilka uvádí, že na provedení tohoto výrobního kroku musí být robot obzvláště obratný. A přestože se zatím činnost robotů ve výrobě zdá vcelku pomalá (viz video), do budoucna by mohly stroje ušetřit zaměstnance od nutnosti vykonávat ergonomicky nepohodlné a únavné úlohy. Společně s experty z Figure tak BMW vyhodnocuje, jak by mohlo humanoidní roboty bezpečně používat při výrobě.

„Model Figure 02 získal významná technická vylepšení, která mu umožňují vykonávat širokou škálu složitých úkonů zcela autonomně,“ uvedl Brett Adcock, zakladatel a generální ředitel společnosti Figure. Podle kalifornské firmy představuje Figure 02 nejpokročilejšího humanoidního robota na světě, který je v současnosti dostupný na trhu.

Oproti předchůdci má Figure 02 trojnásobný výpočetní výkon, vylepšenou hlasovou komunikaci, lepší kamery, mikrofony a senzory, vysokovýkonnou baterii a ruce čtvrté generace v délce a síle vyrovnávající se člověku. Zvládne tak umístit různě složité díly s přesností na milimetry a autonomně vykonávat různorodé úkoly vyžadující dynamickou ruční manipulaci.

BMW dodává, že v závodě ve Spartanburgu se v současnosti nenachází žádní roboti Figure 02 využívající umělou inteligenci a rovněž není stanovený žádný přesný časový plán na začlenění robotů do normálního chodu závodu. Automobilka a společnost Figure tak budou zatím pokračovat ve shromažďování údajů a tréninku schopností těchto robotů.