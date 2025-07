BMW svolává desetitisíce elektroaut. Hrozí jim ztráta hnací síly za jízdy

Německá značka vydala oficiální svolávací dokument, v němž konstatuje že některé z jeho elektromobilů mohou mít problém se softwarem pohonu. Konkrétně se jedná o modely i40 z modelových let 2022 až 2024, dále pak i4 eDrive35 a eDrive40 modelového roku 2025, velkého sedanu i7 z let 2023 až 2024 a také SUV iX z let 2022 až 2024. Celkem by se svolávací akce měla týkat téměř 71 tisíc kusů.

Chyba leží v softwaru elektromotoru, který v některých konfiguracích chybně vyhodnotí stav dvojité izolace a nouzově vypne vysokonapěťový systém poté, co řidiče zhruba 15 až 20 sekund dopředu upozorní varovnou hláškou v palubním systému. Děje se tak v rychlostech nad 32 km/h, naštěstí nedojde k odpojení posilovače řízení a posilovače brzd, takže auto zůstává do značné míry ovladatelné.

Problém by mohla mít méně než jedna desetina procenta svolávaných vozů, nicméně automobilka ví o zhruba 43 případech, kdy k němu došlo. Řešením bude aktualizace softwaru, kterou si zákazníci mohou nechat provést v autorizovaných servisech, nebo na dálku.

Zdroj: National Highway Traffic Safety Administration | Zdroj videa: BMW