BMW spustilo výrobu elektromotorů pro Neue Klasse. Novou techniku uvede již brzy iX3

BMW je zase o krok blíže k chystané modelové éře Neue Klasse, kterou odstartuje na autosalonu v Mnichově (9.–12. září) druhá generace elektrického SUV BMW iX3. Německá automobilka totiž ve svém závodě ve Steyru oficiálně započala sériovou výrobu elektromotorů šesté generace ústrojí eDrive (Gen6), jež bude srdcem všech modelů Neue Klasse. V rakouské továrně BMW Group tak vůbec poprvé začíná produkce čistě elektrických ústrojí.

Závod, který již více než 40 let vyvíjí a vyrábí spalovací motory pro značky BMW a Mini, tedy v rámci rozsáhlých investicí (více než jedné miliardy eur mezi léty 2022 až 2030) postupně rozšiřuje své aktivity i do vývoje a produkce elektrických pohonů. Ostatně právě ze Steyru budou nyní tato nová ústrojí dodávána do celé výrobní sítě modelů Neue Klasse. Rozšířením kapacity si chce BMW zajistit, že továrna zůstane jeho vedoucím místem produkce pohonných jednotek.

Zážehové a vznětové motory budou sice na místě vznikat i nadále, automobilka nicméně dodává, že v závislosti na globální poptávce by do roku 2030 mohla až polovina všech zaměstnanců továrny ve Steyru pracovat v oblasti elektromobility. Zatím bude na nové montážní lince elektromotorů pracovat přibližně 1000 zaměstnanců.

Ve Steyru se budou vyrábět všechny klíčové komponenty elektrického pohonu včetně rotorů, statorů, převodovek a výkonové elektroniky. Pouze skříně elektromotorů se nejprve odlijí ve slévárně v německém Landshutu, aby byly následně ve Steyru dále zpracovány. Modulární výrobní proces pak BMW umožní flexibilně vytvářet různé deriváty ústrojí pro celou řadu modelů Neue Klasse, nehledě na pozitivní snížení nákladů na vývoj, produkci a zlepšení optimalizace výrobní kapacity.

Šestá generace elektrického pohonu využívá 800V architektury, nabíjení máme tedy očekávat výkonem až 400 kW, což má podle BMW zajistit obnovení dojezdu o 350 km během deseti minut. Na jedno nabití přitom nová iX3 údajně zvládne až 800 km. „Energetické ztráty jsou sníženy o 40 procent, náklady o 20 procent a hmotnost o 10 procent. To vše významně přispívá k přibližně 20procentnímu zvýšení celkové účinnosti vozidla,“ dodává k vlastnostem nejnovějšího ústrojí eDrive Martin Kaufmann, vedoucí globálního vývoje pohonných jednotek BMW AG.

Zdroj: BMW | Zdroj videa: BMW