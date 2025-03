BMW spustilo obří on-line katalog svých historických modelů. Probírá více než 400 vozů

Archivní oddělení klasických vozů BMW (BMW Group Classic) spouští pro všechny fanoušky značky, majitele a média nový obsáhlý on-line katalog (odkaz zde), ve kterém lze najít informace o celkem 424 vozech z historie německé automobilky. Katalog starých „baworáků“ přímo od BMW tímto doplňuje již v roce 2021 zpřístupněné přehledy značky Mini a motocyklů BMW Motorrad.

V katalogu značka pokrývá období celkem 80 let (od roku 1928 do roku 2008). Poskytuje tedy informace již od samotné prvotiny BMW, modelu 3/15, přes kultovní řadu 3 (E46) až po roadster Z4 generace E85/E86, jehož produkce skončila právě rokem 2008. U všech vozů nabízí BMW informativní texty ohledně modelové řady, karosářských variant či motorizací.

Modely v katalogu doplňují aktuální fotografie ze sbírky BMW Group Classic a z historického mediálního archivu automobilky. Přehledy historických modelů je také možné rozšířit o budoucí generace vozidel. A kdo by se chtěl do historie BMW ponořit ještě hlouběji, skrze odkazy do archivu jsou k mání i oficiální brožury, dílenská literatura, manuály a další odborné materiály.

„On-line zpřístupněním našeho kompletního přehledu historických modelů uspokojujeme vysokou poptávku po informacích o historii produktů, které máme k dispozici již mnoho let, a zároveň maximalizujeme spokojenost zákazníků dalším digitálním nástrojem. […] Tyto kroky výrazně podtrhují strategii digitalizace divize BMW Group Classic,“ dodává ke spuštění katalogu Katrin Gfrörer, vedoucí archivu a sbírky historických vozidel BMW Group.