BMW se zavazuje k zelené námořní přepravě automobilů. Času na to má dost

Automobilka BMW přislíbila, že do roku 2030 bude ve své námořní dopravě uhlíkově neutrální. Důvod je jednoduchý. Z veškeré uhlíkové stopy, kterou po sobě BMW zanechá jen kvůli logistice, patří polovina právě lodím. Německá značka se tak připojila k hnutí „Getting to Zero Coalition“, které vzniklo společnými silami několika dalších hnutí, mezi než se řadí například „Přátelé oceánu“.

BMW v tom samozřejmě není samo, výzvu logistiky bez skleníkových plynů přijímají i další automobilky. Přeprava aut po moři ve velkých nákladních lodích je pro automobilky velmi důležitá. Pokud tak chtějí neutralizovat uhlíkovou stopu této dopravy, musí používat ty správné lodě, které zatím nejsou. I na ně se ale čím dál více zaměřují pohledy ekologů. Vždyť skoro 90 procent všeho zboží se přepravuje právě po moři.

Lodní společnosti tak musí jednat. Třeba největší světový dopravce Maersk přislíbil, že bude uhlíkově neutrální do roku 2050. Bateriemi poháněné nákladní lodě už samozřejmě existují. V Norsku například operuje přívoz MV Ampere, který podle výrobce ušetří ročně jeden milion litrů nafty.

Gigantická a plnohodnotná nákladní loď, která by se pohybovala bez kapky ropných produktů, je však zatím science fiction. Už se ale objevují koncepty, kdy některé z nich slibují výrobu již za pár let. Dokonce se chystá loď na palivové články. V současné době si lodě šetří naftu například solárními panely.