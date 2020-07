BMW se loučí s quad-turbo dieselem. Na jeho počest uvede speciální edici X5 a X7

Poprvé se v roce 2016 objevila v limuzíně řady 7, následně se dostala pod kapotu řady 5 a koneckonců byste ji mohli zvolit rovněž u dnešních SUV X5, X6 a X7. Tedy pokud si pospíšíte. Řeč je o naftové motorizaci B57S, která využívá přeplňování hned čtyřmi turbodmychadly. Podle informací webu BMW Blog se totiž německá automobilka chystá této jednotky už nadobro zbavit.

Výroba konstrukčně zajímavého řadového šestiválce o objemu tří litrů má skončit už letos v září. Jediný čtyřikrát přeplňovaný diesel v sériové produkci na světě možná zní mocně. Z produkce ale samozřejmě vypadává kvůli emisním normám, v rámci kterých si ho BMW již nemůže dále udržovat v nabídce.

K negativům můžete ještě přihodit onu komplikovanost motoru a tedy vysoké servisní náklady, jež mohly případně zájemce odradit. Na druhou stranu výkon 294 kW (400 koní) a točivý moment 760 N.m ve spojení se spotřebou 6,9-7,2 l/100 km, respektive 7,1-7,4 l/100 km u vrcholných naftových verzí X5 M50d a X7 M50d je nepochybně pozitivem.

A právě u modelů X5 a X7 chce BMW dát odchozí motorizaci správný konec, a to ve formě speciálních verzí Final Edition. K limitované edici máme zatím jen dvojici fotek a hrstku informací. Modely dostanou extra výbavu po stránce asistenčních systémů, standardem mají být i laserové světlomety a nepochybně dojde na pár extra detailů zvenku i zevnitř, podtrhujících výjimečnost.

Kolik kusů X5 M50d a X7 M50d ve verzi Final Edition vznikne, to zatím nevíme. S uvedením do prodeje v Evropě by však mělo BMW začít ještě během léta.

Galerie doplněna o standardní verze BMW X5 M50d a X7 M50d.