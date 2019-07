BMW schovává v tajném archivu M5 Touring V12. Možná už nikdy nevyjede

BMW M5 E34, jakožto druhá generace superrychlých sedanů z Mnichova, měla pod kapotou atmosférický šestiválec o obsahu 3,6 litru, který dokázal zajistit dostatečný výkon pro vyprášení nejednoho sportovního auta té doby. Historie tohoto vozu má však jedno zajímavé zákoutí.

V BMW totiž postavili zajímavý prototyp v karoserii Touring, který měl pod kapotou motor z McLarenu F1. Totiž, jak asi víte, motor do tohoto revolučního supersportu postavilo právě BMW. Ještě předtím, než se do McLarenu dostal, si odkroutil testovací službu právě v prototypu BMW M5 kombi.

Prozradil to automobilový závodník David Clark při rozhovoru s Chrisem Harrisem pro britský Top Gear. Představte si kombi s motorem V12 6.1 litru o výkonu 627 koní v osmdesátých letech, to muselo být něco neuvěřitelného. Clark tvrdí, že jej dokonce řídil, a že to bylo něco velmi „násilného“. Vůz je umístěn v utajeném archivu automobilky. Veřejnost jej tak pochopitelně nikdy neviděla.

Vzhledem k tomu, že se internetem právě šíří tato zpráva, je ale možné, že jej na chvíli vytáhnou. Tenkrát BMW všeobecně rádo experimentovalo, o pár let později se totiž ten samý motor objevil i v první generaci BMW X5. To už je ale jiný příběh...