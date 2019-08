BMW řady 1 bude i do zásuvky. Až budou puristé zuřit, umlčí je čtyři sta koní

Nové BMW řady 1 zaparkovalo v nabídce značky na konci května, kdy s novou platformou s pohonem předních kol trochu vybočuje z řady. Nic to ale nemění na příchodu ostrých verzí, kdy vrchol nabídky měla uzavřít varianta M135i s přeplňovaným čtyřválcem o výkonu 225 kW (306 koní).

Třetí generace mnichovského hatchbacku si však připravila ještě něco. V nabídce se totiž možná již příští rok objeví i M140, ovšem místo koncového písmenka „i“, které vždy značí vstřikování paliva (označení se objevilo v 80. letech, protože některé modely ještě stále používaly karburátor), bude mít „e“.

Server Automobile informoval o tom, že M140e bude plug-in hybrid, který zkombinuje dvoulitrový čtyřválec o výkonu 223 kW (300 koní) s elektromotorem, s nímž bude výsledný výkon dělat rovných 400 koní a 500 N.m točivého momentu.

S touto verzí by se řada 1 posunula tam, kde ještě nikdy nebyla. Zaprvé by šlo o nejvýkonnější variantu v historii, protože předchozí generace ve vrcholné motorizaci M140i měla výkon 250 kW (340 koní) a zadruhé by to byla první jednička do zásuvky (pokud nepočítáte experimenty ActiveE). Elektrickou jízdu by měla obstarat 35kWh baterie, se kterou se v takto malém voze dá ujet přes sto kilometrů. A s tím už se přece dá žít.

Automobilka serveru také prozradila, že do roku 2023 bude mít v nabídce 25 nových elektrifikovaných modelů, z toho 12 plug-in hybridů a 13 čistě elektrických vozů.

V galerii BMW řady 1 s díly M Performance Parts.