BMW představuje třetí „eMko“ v jedné stopě. M 1000 XR má přes 200 koní

Cestování i sport, okresky i okruh – nové BMW M 1000 XR by mělo zvládnout vše k plné spokojenosti a radosti svého krotitele. Pohání jej poladěný vodou chlazený čtyřválec z modelu S 1000 RR o výkonu 148 kW (201 koní) při 12.760 otáčkách za minutu. To je mimochodem o 23 kW (31 koní) více, než u S 1000 XR, točivý moment činí 113 Nm a omezovač vstupuje do hry při 14.600 otáčkách za minutu. Lepší záběr zadního kola jistí zkrácený sekundární převod s pastorkem s 47 zuby místo 45 u modelu S 1000 XR: Čtyřka, pětka a šestka jsou také kratší. Nechybí zde tři nastavitelné charakteristiky škrticí klapky, řetěz M Endurance ani titanový tlumič výfuku.

Konstrukce vychází z modelu S 1000 XR s hliníkovým mostovým rámem. M XR má přední kolo s obrácenou teleskopickou vidlicí, osazenou tzv. vložkami s uzavřenými kazetami. Ty jsou oddělené od hydraulických systémů pístů. M XR disponuje dodatečnou nastavitelností předpětí vidlice, která pracuje společně se standardně montovaným aktivním tlumením DDC. Vidlice má také trojitou horní svorku s vyfrézovanou objímkou řídítek a širšími hliníkovými řídítky s laserově gravírovaným názvem modelu. Stejně jako starší M 1000 RR a M 1000 R má i XR účinné M brzdy – ty jsou tvořeny brzdovými kotouči o průměru 320 mm a s tloušťkou 5 mm. Brzdový systém má novou ruční radiální brzdovou pumpu. Kola jsou v základu z kovaného hliníku, ale na přání si můžete dopřát i M karbonová kola.

Nutno říci, že M 1000 XR je osazeno parádní technikou. Pro jízdu na okruhu je třeba vybaveno funkcí Brake Slide Assist, s níž je možné najet do zatáčky s konstantním skluzem. Přístrojový štít s úhlopříčkou 6,5 palce si můžete vylepšit dataloggerem přes OBD, díky němuž získáte data z M GPS stopek a GPS senzoru. Stejně jako u dvoustopých M se dá objednat verze Competition s karbonovými díly kapotáže a M GPS stopkami, s níž je motocykl o tři kilogramy lehčí.