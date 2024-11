BMW představuje dostupné GS. Nyní jako koncept F 450 GS, sériová verze dorazí za rok

Zatím jde jen o studii, takže některé prvky se mohou změnit, ale základní recept by měl přežít do sériové podoby. Jde o GS pro držitele řidičských průkazů kategorie A2, tedy pro motocykly s výkonem maximálně 35 kW a od 18 let. Bylo ale navrženo na čistém listu papíru.

Vybaveno je plně nastavitelnou vidlicí upside-down a tlumičem, pracujícím v závislosti na zatížení. Díky použití lehkých materiálů se blíží minimálnímu požadavku v rámci kategorie A2, tedy 175 kilogramům. Dvouválcový řadový motor byl navržen zcela od základů nově, díky unikátnímu nastavení zapalování nabídne silný točivý moment v nižších otáčkách a ochotu jít do těch vyšších. Výkon je na úrovni maxima pro kategorii A2, tedy 35 kW.

I z hlediska bezpečnostní a asistenční výbavy se model inspiruje „dospěláckým“ GS. Má tak systém BMW Motorrad ABS Pro, pracující podle úhlu náklonu, volně konfigurovatelné jízdní režimy, nebo účinné brzdy. Přes systém BMW Connectivity se dá připojit k chytrému telefonu a dalšímu příslušenství. Sériová verze se má od konceptu lišit jen v detailech.

„Budeme se držet sportovního, terénně zaměřeného charakteru konceptu F 450 GS a upravíme pouze výšku sedla pro lepší nasedání a snadnější ovládání. Kromě vyplétaných kol (19 palců vpředu, 17 palců vzadu) zvažujeme i lehká a pevná kola z lehké slitiny ve stejných rozměrech,“ uvedl Johann Simon, vedoucí projektu konceptu F 450 GS.