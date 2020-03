BMW potvrzuje elektrický pohon pro novou řadu 7. Musí se držet konkurence

S dnešním směřováním německého BMW se to vlastně dalo čekat. Plně elektrické varianty se tedy dočká i nadcházející generace limuzíny řady 7. Vývoj této verze již potvrdil i sám předseda představenstva automobilky Oliver Zipse, který navíc dodal, že elektrická „sedmička“ bude v nabídce vůbec nejsilnější verzí modelu.

Modularitou platformy nové řady 7 si BMW zajistí, že elektrická verze bude využívat stejný základ jako normální benzinové a naftové verze. Nakonec se ovšem máme podle Zipse dočkat celkem čtyř druhů pohonu, jelikož nevyhnutelně a pochopitelně s dnešní dobou bude v nabídce opět i plug-in hybrid.

Zda elektrickou řadu 7 BMW označí jako i7, to se teprve uvidí. S příchodem SUV iX3, tedy elektrické varianty standardního X3, se však tento krok zdá jako pravděpodobný. Dle posledních informací by mohla elektrická „sedmička“ přijet ve dvou specifikacích, s nejsilnější verzí zajišťující přes 650 koní (478 kW) a dojezdem okolo 700 km. Slabší model by nejspíš využil stejně výkonného ústrojí jako v nadcházejícím Gran Coupe i4, tedy okolo 530 koní (390 kW).

Krok BMW je samozřejmě pochopitelný i v kontextu jeho rivalů. Mercedes-Benz už pomalu odhaluje elektrický ekvivalent třídy S, kterým bude nová limuzína EQS. Produkční verze bychom se měli dočkat ještě letos, maskované prototypy nám už Mercedes ukázal. Na rozdíl od BMW bude ale EQS stát na zbrusu nové platformě MEA, výhradně určené pro elektromobily značky.

A přestože na Jaguar a jeho limuzínu XJ by mohl člověk snadno zapomenout, i tady chystá koncern Jaguar Land Rover novou generaci s plně elektrickou variantou. Spalovací motor, nejspíše mild-hybridní šestiválec, má ovšem i Jaguar nadále nabízet pro zájemce, kterým přechod na plně elektrické ústrojí ještě příliš nesedne.

V galerii současná generace BMW 745e.