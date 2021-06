BMW omladilo X3 a X4. Samy zastaví na červenou, motory jsou už jen hybridní

Po nedávném úniku informací ohledně designu tu máme kompletní informace o vylepšení modelů X3 a X4 v polovině produktového cyklu. Změny jsou nemalé a dotkly se všech možných aspektů jejich fungování, nejprve se ale podívejme na design. Oba modely dostávají o 10 milimetrů nižší přední světlomety, u X3 jsou automaticky Full-LED, u X4 standardně adaptivní LED maticové. Volitelně lze objednat laserové světlomety s dosvitem až 650 metrů. X3 dostává nový přední nárazník s přepracovanou maskou chladiče v jednodílném rámečku. X4 má to samé s jedním rozdílem – mřížkovanou strukturou masky chladiče.

Zadní část X3 má být po faceliftu přehlednější. Dostává černě ohraničená světla s novou grafikou a obecně preferuje horizontální linie, aby zdůraznila svou šířku. I záď X4 se liší od předfaceliftové podoby – například nižšími světly, vystupujícími z karoserie, nebo nízko uloženými vertikálními odrazkami. Pro X3 jsou volitelně k dispozici aerodynamická 19“ kola z elektrické iX3, která usměrňují proudění vzduchu okolo karoserie. Díky plastové vložce jsou také o přibližně 15 % lehčí, než kolo výhradně z hliníku. Sportovní M paket přidává větší sací otvory a černé prvky vnějšku, modely M40i a M40d dostávají specifickou čelní masku, aerodynamická zrcátka, koncovky výfuku v černém chromu a 20“ kola v šedé barvě.

Uvnitř se lze těšit na novou středovou konzoli, převzatou z aktuálního BMW řady 4. Obrazovka infotainmentu má standardně úhlopříčku 10,25 palce, na přání pak 12,3 palce. Standardní výbavou je třízónová klimatizace, rovněž bez příplatku dostáváte sportovní sedadla s čalouněním Sensatec. Opěradla zadních sedadel lze polohovat, dělená jsou v poměru 40:20:40. X3 nabídne 550 až 1600 litrů pro vaše zavazadla, X4 pak 525 až 1430 litrů.

Nové BMW X3 a X4: Základní technická data zážehových motorů Motor xDrive20i xDrive30i M40i Zdvihový objem [cm3] 1998 1998 2998 Válce/ventily 4/4 4/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 135/5000 180/4500 265/5200 Točivý moment [N.m/min] 300/1350 350/1460 500/1900 Převodovka 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 225 235 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,4 6,6 4,9

Všechny motory (kromě plug-in hybridní X3 xDrive30e, 215 kW, dojezd až 50 km) mají nyní 48V mild hybridní systém. Ten díky účinnému startér generátoru lépe nakládá s energií při rekuperaci i zrychlení, při němž je schopen dodat až 8 kW výkonu. Spalovací motor je možné vypnout v rychlostech do 15 km/h, plachtění s vypnutým motorem je pak dostupné v rychlostech 25 až 160 km/h.

Nové BMW X3 a X4: Základní technická data vznětových motorů Motor xDrive20d xDrive30d M40d Zdvihový objem [cm3] 1995 2993 2993 Válce/ventily 4/4 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 140/4000 210/4000 265/5200 Točivý moment [N.m/min] 400/1750 650/1500 700/1750 Převodovka 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 213 245 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,9 5,7 4,9

Nabídka asistenčních systémů je tradičně bohatá a po faceliftu přidává několik užitečných funkcí. Standardně jsou X3 a X4 dodávány s tempomatem, varováním před čelním nárazem a automatickým brzděním před překážkami. Za příplatek dostáváte systém Driving Assistant s varováním před změnou jízdního pruhu, udržováním jízdy v pruhu a upozorněním na vozidla přijíždějící ze strany.

Vrchol představuje Driving Assistant Professional s aktivním tempomatem, fungujícím do 210 km/h, a funkcí stop & go. V Německu umí zastavit na křižovatkách se značkou STOP a také na červenou na světelné křižovatce. V případě zdravotních potíží řidiče bezpečně zastaví. Asistent jízdy v pruzích nyní zvládá i jízdu v zúžených pruzích, upozorní také na potřebu změny jízdního pruhu, pokud se blíží výjezd z dálnice. X3 a X4 mají standardně parkovací senzory vpředu i vzadu, příplatkový parkovací asistent zvládne zajet do paralelních i kolmých parkovacích míst a nově jsou vozy vybaveny couvacím asistentem, který ujede až 50 metrů pozadu v trajektorii, kterou vozidlo ujelo popředu.

Uvedení nových X3 a X4 na trh proběhne v srpnu letošního roku po zahájení výroby v továrně v americkém Spartanburgu. Světová premiéra proběhne na přelomu srpna a září na autosalonu v čínském Čcheng-tu, evropská pak na IAA v Mnichově začátkem září. Ceny nebyly prozatím zveřejněny.