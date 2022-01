BMW odhalilo jarní novinky: Čekejte více čtyřkolek, robotické parkování i oslavu divize M

Vedle nových aut čeká bavorskou značku v letošním roce i vylepšení těch stávajících – po stránce schopností i designu.

Už od letošního března rozšíří nabídku motorů a čtyřkolek nové verze řady 2, 2 Active Tourer a 4 Gran Coupé. Klasická dvojka s označením 230i a pohonem zadních kol dostane přeplňovaný dvoulitr se 180 kW a 400 Nm, řazení obstará výhradně osmistupňový automat. Kupé je vybaveno systémem Launch Control, s nímž zrychlí na 100 km/h za slušných 5,9 sekundy. Pokud si chcete zadokolkování náležitě užít, připlatit si můžete za M sportovní diferenciál.

Další novinkou je první čtyřkolka pro řadu 2 Active Tourer. Oficiálně se jmenuje 223i xDrive a kombinuje dvoulitrový čtyřválec se 150 kW s 48V mild hybridní technikou – elektromotorem o výkonu 14 kW. Systémově jde o 160 kW, díky nimž rodinný vůz zrychlí na 100 km/h za velmi zajímavých 6,9 sekundy. Active Tourer dále může za příplatek dostat systém Driving Assistant Plus s udržením v jízdním pruhu do rychlosti 180 km/h a vystřeďováním mezi podélné čáry. Součástí asistentu je také funkce Stop & Go a automatické omezení rychlosti dle ukazatelů rychlostních limitů.

Čtyřkolku dostává rovněž dvoulitrové benzinové BMW řady 4 Gran Coupé ve verzi 430i xDrive – se svými 180 kW je na stovce za 6,1 sekundy. Pro elektrickou vlajkovou loď iX je od března u všech provedení k dispozici systém Parking Assistant Professional, do nějž lze uložit různé parkovací manévry, přičemž každý může mít dráhu dlouhou až 200 metrů. Pokud vůz postavíte do výchozího bodu a asistenta aktivujete, obstará vše včetně zatáčení, zrychlování, zpomalování i couvání.

Lehká masáž se týká i BMW M5, sportovní sedan získává nové laky Sophisto Grey (šedá s briliantovým efektem), San Remo Green (zelená), Skyscraper Grey (šedá) a BMW Individual Frozen Deep Grey (matně šedá). A vzhledem k faktu, že BMW Motorsport letos slaví výročí 50 let, stejně jako u nedávno modernizované řady 8 budou k dispozici historické znaky BMW M v podobě, v níž se poprvé objevily na závodních autech v roce 1973.