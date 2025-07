BMW nyní řidičům spočítá jejich každodenní uhlíkovou stopu. Včetně emisí z výroby vozu

Kolik během jízdy vyprodukujete emisí CO 2 a jak se to projeví do celkové uhlíkové stopy vozu, to zřejmě nebudou údaje, které by většina řidičů nutně potřebovala vědět. Přesto ale nyní BMW ve svých aplikacích My BMW a My Mini lidem poprvé nabízí zobrazení jejich osobní uhlíkové stopy. Do funkce Moje jízdy, která ukazuje cestovní statistiky, tak přidává i údaje o emisích, které tyto cesty produkují.

V aplikaci neukáže BMW uživatelům pouze emise vzniklé během jízdy, ale také je přidá do kontextu emisí z výroby, tedy vznikajících již od zpracování surovin, přes nákup materiálů, logistiku přepravy až po výrobu daného modelu. Emise z provozu jsou pak analyzovány z ujeté trasy, přičemž u spalovacích modelů aplikace vypočítá množství CO 2 vyprodukované na základě spotřeby paliva, u elektromobilů zase při použití průměrného národního energetického mixu – a řidiči také sdělí, jak vysoké by emise byly v porovnání s použitím zelené energie.

Už loni přitom začalo BMW v aplikaci ukazovat majitelům spalovacích vozů simulaci, jak moc by jim elektromobil vyhovoval podle jejich osobního profilu jízdy. Zákazník si v aplikaci vybere elektrický model BMW jako alternativní vozidlo a jakmile ve svém spalovacím vozu absolvuje alespoň 200 jízd a najede 2000 kilometrů, analýza zobrazí cesty, které by uživatel mohl absolvovat na jedno nabití s vybraným elektromobilem, a také označí nabíjecí stanice v blízkosti často navštěvovaných destinací.

Zobrazení osobní uhlíkové stopy je k dispozici uživatelům obou aplikací již od červnové aktualizace. Funkce je nicméně prozatím dostupná ve vybraných zemích (Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a Švýcarsko) a u vybraných modelů, u nichž byla vypočítána uhlíková stopa certifikovaná TÜV. Pro uživatele v Česku tedy zatím dostupná není.

