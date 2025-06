BMW mohlo mít čtyřdveřové kupé už v roce 2007. Nakonec ale investovalo do SUV

Designový koncept CS měl ambice změnit trh luxusních sportovních sedanů. Do výroby se však nikdy nedostal a slávu sklidilo Porsche.

BMW Concept CS z roku 2007 představuje jednu z nejvýraznějších designových studií, jaké kdy značka z Mnichova nabídla. Vůz, který měl redefinovat pojetí luxusního sportovního sedanu, zůstal navzdory silnému vizuálnímu a technickému výrazu pouze u konceptu. Při pohledu zpět je ale těžké přehlédnout, že šlo o záměr s obrovským potenciálem. Navíc se podobné souznění automobilce povedlo se sedanem M5, který také stál u zrodu výkonných sedanů. Bohužel zůstalo pouze u ambiciózního plánu, který nakonec využil někdo jiný.

Pět metrů dlouhá karoserie s nízkou siluetou (1,36 m) a rozvorem, který přesahoval i limity tehdejší řady 7, vyjadřovala ambici postavit sportovní Gran Turismo ve čtyřdveřovém provedení. Design od Karima Habiba a Adriana van Hooydonka byl ukázkou sochařského přístupu k automobilu. Do té doby automobilka nenavrhla vůz s tak plynulými přechody mezi jednotlivými částmi karoserie. Celkový dojem umocňovalo zapuštění klik s dotykovými senzory.

Navzdory vizuální harmonii se automobilce povedlo vtisknout vozu typickou agresivitu, danou výraznými ledvinkami na přídi, 21palcovými koly a vytaženými zadními lemy. Technickou novinkou byly LED světlomety s reverzní projekcí, jejichž paprsky se odrážely od vnitřního zrcadla, takže výsledné světlo bylo mnohem čistší. Zadní světla nesla tradičně červený kryt. Dynamického ducha prezentovalo křídlo na víku kufru. Střecha vynikala středovým profilem, který byl viditelný pouze při pohledu zezadu.

Interiéru dominovala čtveřice samostatných sportovních sedadel čalouněných matnou hnědou kůží s jemnými kontrasty v krémovém odstínu. Architektura vnitřku se držela konceptu vrstvení různých materiálů – záměrně vznikaly spáry vytvářející prostor pro náladové osvětlení nebo ventilační průduchy.

Středová konzola byla mohutná a protáhlá až dozadu, čímž připomínala řešení supersportů. Jako designový prvek měla i funkci loketní opěrky a ukrývala řadu úložných prostor. Veškeré ovládací prvky, včetně ovladače iDrive, byly z keramiky. BMW tím vyslalo jasný signál, že bude klást větší důraz na kvalitu materiálů a použití exotických prvků. Celková ergonomie byla zaměřena na řidiče, ale díky nízkému upevnění všech sedadel dýchla sportovní atmosféra na všechny cestující.

BMW se nikdy nezmínilo o konkrétní pohonné jednotce, ale ve hře byla varianta V10 z M5 E60 nebo atmosférický V12. Vzhledem k proporcím – zejména krátkému přednímu převisu – je zřejmé, že motor byl uložen co nejvíce vzadu, téměř za přední nápravou. Tím se zaručilo optimální rozložení hmotnosti. Zadní kola měla extrémně široký rozchod a s 21palcovými koly naznačovala, že se počítá s ostrou dynamikou.

Přestože BMW Concept CS sklidil obdiv na autosalonech, nikdy se nedostal do výroby. Oficiálním důvodem bylo „změněné ekonomické klima“ po krizi let 2008–2009, ale ve skutečnosti šlo o mnohem komplexnější problém.

BMW tehdy nemělo samostatnou platformu pro extrémně luxusní sportovní sedany – a vyvinout ji znamenalo náklady v řádu miliard. Nezapomínejme, že například rozvor se výrazně lišil od tehdejší vlajkové lodi řady 7. Místo toho automobilka zvolila jistotu a zainvestovala do rozšiřování řady X. Z komerčního hlediska šlo o dobrý tah, protože SUV jsou nejen dodnes oblíbená, ale nesou i největší marže. Zvláště pokud jde o ta větší. Dále se zabývala rozmachem elektromobility, přičemž její modely i3 a i8 zkoumaly možnosti tohoto pohonu jako první v prémiovém segmentu.

BMW sice vycítilo mezeru na trhu, ale odvahu ji zaplnit dostalo až Porsche. V roce 2009 uvedlo Panameru – čtyřdveřový sportovní sedan se splývavou zádí, poháněný silnými osmiválci a později i hybridními variantami. Právě Panamera byla (v mainstreamu) prvním vozem, který spojil sportovní jízdní vlastnosti s čtyřmístným luxusem a tvary typu „kupé se čtyřmi dveřmi“.

Historie Panamery ale sahá až do 80. let – již tehdy se v Porsche objevily náznaky čtyřdveřových verzí modelu 928 nebo později koncept 989. Trvalo to téměř dvě dekády, ale nakonec právě Panamera ukořistila segment, o který se BMW Concept CS jen otřelo.

Pikantní je, že Porsche Panamera sice nepůsobila tak vizuálně dramaticky jako CS, ale na rozdíl od něj se na trh dostala. Zprvu sice čelila kritice za design, ale nakonec šlo o úspěšný model. Mezitím BMW zůstalo u klasických sedanů a kupé, a až s ekonomickou stabilitou se mohlo pustit do specifických modelů řad 6 Gran Coupé a 8 Gran Coupé, u nichž bylo jasné, že nebudou trhat prodejní rekordy, ale spíše podpoří prémiovou image značky. A to se povedlo – Panamera je však na evropském trhu stále dominantnější, se zhruba trojnásobným objemem prodejů.

