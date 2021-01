BMW má v roce 2021 co slavit. Toto jsou všechna výročí, která letos proběhnou

BMW se už zřejmě nemohlo dočkat, až budeme z roku 2020 venku. Německá automobilka tak vyhlíží do roku 2021 a přináší shrnutí oslav a výročí, které ji čekají. V hlavní řadě bude slavit 105 let od založení společnosti – to BMW datuje na 7. březen 1916, kdy se z původního výrobce letadel stala společnost Bayerische Flugzeug-Werke AG (BFW), následně proměněná na Bayerische Motoren Werke.

Rovných 70 let bude dále slavit první poválečné BMW, velký sedan 501 z roku 1951. Šedesátky zase dosáhne BMW 1500 a 55 let bude mít kompaktní dvoudveřový sedan BMW 02. Hezkých 40 let se dočká příští rok oblíbená druhá generace BMW řady 5 (E28), zatímco před 20 lety se poprvé objevilo BMW řady 3 Compact nebo v současnosti designem vyzrálá limuzína řady 7 (E65).

Oslavy se budou v roce 2021 týkat i dnešních dceřiných značek německého BMW AG. Čas letí, takže 20 let tomu bude od představení novodobé první generace Mini. A nakonec Rolls-Royce, další britská značka pod křídly BMW, oslaví 50 let od příjezdu kupé a kabrioletu Corniche.

Na kompletní přehlídku výročí BMW v roce 2021 se podívejte v galerii...