Radosti Vynikající dynamika Zajímavý vzhled Zábava za volantem Starosti Hluk od pneumatik na dálnici Oproti pětce o milion dražší Interiér trochu nudí 9 /10

Osmičkové BMW se na našich stránkách v rámci redakčního testu dostalo již potřetí. Víte tedy o něm už takřka vše. Poprvé šlo o verzi kupé s motorizací M850i xDrive, podruhé o naftový kabriolet, který byl více než milým překvapením. Chyběla tak už jen verze Gran Coupé, která se zdá jako praktická varianta pro vození golfových holí movitých byznysmenů.

Nehraju golf a jediné obchody, které jsem schopný úspěšně uzavřít, jsou ty na benzince a v sámošce. Přesto padla tato největší varianta na mě, a to rovnou v motorizaci M850i xDrive, tedy ta úplně nejagresivnější, pokud pominu ostře laděná „eMka“. Čísla vypadají neskutečně, auto opojně. Je to tak dobré, jak se na první pohled zdá?

Pán v zámku

Gran Coupé znamená v osmičkovém BMW více místa pro posádku i pro zavazadla. Pokud se pak na novinku podíváme jako na náhradu za BMW řady 6 Gran Coupé, je ještě o 75 milimetrů delší. V porovnání s kupé je o 23 centimetrů delší, o 3 centimetry širší a o šest centimetrů vyšší. Rozvor se natáhl o 20 centimetrů. Vpředu to ale moc nepoznáte. Interiér osmičkového BMW je i ve verzi Gran Coupé pro řidiče poměrně stísněný a spíše vás obalí jako sportovní auto. Více místa je jen na hlavu.

Vzadu je situace o poznání příznivější. Díky delšímu rozvoru je prostor opravdu vzdušný a se svými 183 centimetry jsem si skoro natáhl nohy. Sedadla jsou ergonomicky tvarovaná a pohodlná i na delší trasy a multimediální systém, ovládající třeba klimatizaci, je stejně přehledný a dobře ovladatelný jako obrazovka pro posádku vpředu.

Jen tento „salonek“ za druhým párem dveří dává existenci auta smysl a žijete si v něm jako vznešený pán na zámku. Zavazadlový prostor s výhodou dvaceti litrů oproti kupé už je tak jenom příjemným bonusem. Zadní sedadla jdou sklopit v poměru 40:20:40. Když tak učiníte, dá se v autě s trochou fantazie i vyspat. Prostor pro řidiče se nijak neliší. Testovaná verze obsahovala i M sportovní volant s typickým tlustým věncem a volič jízdního režimu s křišťálovým efektem.

Nedokážu se ale zbavit dojmu, že je interiér až moc obyčejný. V porovnání s Lexusem LC a Mercedesem třídy S kupé designově trochu zaostává. Samozřejmě tyto vozy srovnávám s kupé, ale „gran“ kupé je designově uvnitř stejné. A to mi přijde škoda, protože zvenku je to moc hezké a zajímavé auto. Dokonce i v laku Frozen Bluestone, který vyjde na více jak sto tisíc korun. Kdo dá takové peníze za šedou barvu, mi ale bude asi vždy záhadou.

Vzhledově rozeznáte Gran Coupé pomocí… druhého páru dveří. Ano, vyjma druhého páru dveří, ramenatějších zadních blatníků a lehce přepracované zadní části se praktická verze luxusního grand toureru nijak zásadně neliší. Však také není třeba, je to jenom další verze auta, které stále platí za žhavou novinku.

Booom!

Osmiválec, dvě turba. Jistota toho, že výsledná čísla budou budit úžas a zátah motoru zvedat žaludek. Nuže, agregát N63 o objemu 4,4 litru produkuje výkon 390 kW (530 koní) a 750 N.m točivého momentu. Teď se nadechněte. Tohle pět metrů dlouhé a dvoutunové auto akceleruje z nuly na stovku za 3,9 sekundy a dvoustovky dosáhne rychleji, než dočtete následující odstavec. Tedy pokud ho nezvládnete přečíst rychleji než za třináct sekund.

Takovou zvukovou kulisu jako u atmosférických osmiválců u přeplňovaného agregátu nečekejte. Zatímco ale třeba ingolstadtstké osmiválce spíše jen tak ševelí a ospale si brumlají krajinou, BMW sází na štěkot a opulenci, jakou známé již z dob jeho dřevních atmosférických šestiválců. Je řízný, hladový, skoro až hrubý. Přitom se ale umí na komfortní a eko režim nechat chytit na vodítko a umírnit.

Stejně jako jeho zvuk, je i jeho jízdní projev silný a působivý. Tento osmiválec je strašně rychlý. Vlastně bych i řekl, že až drtivě. Prvních pár prudších zrychlení tak začalo dávat impulsy k tomu, že možná nepůjde tak úplně o grand tourer, ale o sportovní auto. Něco na tom bude, stačí se podívat na to, co všechno inženýři ke zkrocení tohoto velkého auta udělali.

Nezávislé zavěšení kol je většinou vyrobené z hliníku, adaptivní odpružení má speciální nastavení pro ostrou jízdu, náklony karoserie ve všech směrech krotí aktivní stabilizace, řízení s proměnlivým převodem umí být ostré a pohon všech kol dokáže upřednostnit zadní nápravu. Vše je dokonale propojeno a pracuje s minimální prodlevou. Celé toto rychlé představení podporuje silně responzivní motor s jednou z nejlepších převodovek, která kdy byla vyrobena - osmistupňová skříň ZF, kterou v Mnichově umí až neuvěřitelně dobře sladit s motorem.

Z řidiče se tak stává dirigent, který přesně a ladně celý ansámbl ovládá, ovšem místo taktovky drží volant a šlape na pedály. V přímém přenosu tak může odehrát vzrušující orchestr plný ostrých průjezdů za maximální trakce a zakončit ho refrénem v kouři z pneumatik. Spotřeba šplhající ke dvaceti litrům tady vůbec nevadí, za prvotřídní show se prostě platí. Na druhou stranu ale můžete klidně jezdit za méně než 9 litrů.

Nicméně i přesto, že si řidič občas užije svou životní jízdu, může někdo při klidné jízdě na druhé řadě sedadel usrkávat margaritu a chystat se na svůj životní obchod. 100% komfort si ale užívat nebude. 19palcové pneumatiky jsou na dálnici slyšet a na ostřejších nerovnostech „tepou“ do kabiny. Bezrámová okna pak ve vyšších rychlostech udělají také své a uslyšíte pověstný „šum svistu“. Jako pravověrná limuzína tak asi tato osmička sloužit nebude, ale od toho ostatně není.

Co to teda přesně je? Je to sportovně založený grand tourer pro lidi, kteří potřebují více místa. Čtyři pasažéři si tady užijí královský prostor, vynikající výbavu, výbušnou sílu motoru a sametovost převodovky. Auto je to tak dobré, že si musím vzpomenout na, alespoň podle mě, to úplně nejlepší moderní BMW.

Mluvím o BMW M550i xDrive z loňského roku. Před pár týdny prošla pětka faceliftem a tento úžasný motor si ponechala. Ještě nedávno to ale tak dobře nevypadalo. Emisní normy produkci motoru pozastavily a do budoucnosti jsme hleděli černě. Inženýři jej však přepracovali, zvýšili výkon ze 462 na 530 koní a znovu vypustili do světa. Dnes ho najdete v trojici SUV X5, X6 a X7 a v řadách 5,6,7 a pochopitelně i v modelové řadě 8 včetně dnes testovaného vozu.

BMW M550i xDrive je oproti M850i xDrive o více než sto kilo lehčí a kompaktnější. Výbušnou sílu motoru si tak užijete ještě o kousek víc. Přitom o jeho ostatních jízdních vlastnostech platí to samé, co je psáno výše. Navíc i teď po faceliftu vychází základní sestava vozu s tímto motorem o milion levněji.

BMW M550i xDrive je v našem hodnocení „desítkové“ auto jako vyšité a každý kdo se s ním svezl, mi dá za pravdu. Jeho jediné negativní stránky jsou nepříliš přesný dotykový displej klimatizace, svist okolo zrcátek na dálnici a sdílený hluk pneumatik run flat na dálnici s osmičkou.

Závěr

BMW M850i xDrive je vynikající, mrštné a pohledné auto, které vám neudělá ostudu ani ve společenských kruzích, kde se jezdí v Bentley Continental a Porsche Panamera. Má šmrnc a při rozumném používání dokonce dokážete spotřebu stáhnout i pod devět litrů naturalu. Ke kupé a kabioletu je to velmi zajímavá další možnost, kterou se BMW trefilo do černého. Hlavně výkon vozu je naprostý vrchol. Verze M8 Competition už musí být pro úplné blázny.

BMW M850i xDrive Gran Coupé: Souhrn cen Základní cena vozidla 2.485.600 Kč (Gran Coupé/250 kW 840i) Cena s testovaným motorem a výbavou 3.287.700 Kč (Gran Coupé/390 kW 850i) Cena testovaného vozidla 3.899.926 Kč (Gran Coupé/390 kW 850i)