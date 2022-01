Radosti Silný a pružný motor Delikátně naladěná čtyřkolka Rozumná praktičnost I s 275 kW rozumná spotřeba Starosti Občasné váhání laserových světel Není z nejlehčích 9 /10

Pojďme si hned zezačátku něco vyjasnit. NeeMková eMka přímo od BMW rozhodně nejsou takovým případem, jako když si někdo na E36 316i Compact nalepí znáčky bavorské sportovní divize. A dnes jsou o mílové kroky dále, než tomu bylo v mnoha případech ještě relativně nedávno, kdy sice šlo o oficiální M Performance výfuky, Alcantaru, brzdy, podvozky a kola přímo z fabriky, ale automobilka dost často zapomínala, že by to vše mělo fungovat dohromady a navíc třeba na okresce. Nyní je doba jiná a skoro by se dalo říci, že se samotná automobilka naučila lecos opisovat od mistrů svého oboru, tedy dvorních ladičů Alpina.

Druhá generace čtyřkové řady od začátku budila emoce a ještě je hezký pátek vyvolávat bude. Výhrady k tvarům karoserie prakticky neexistují, kupé, kabriolet i toto Gran Coupé mají parádní proporce s dlouhou kapotou, v případě pevné střechy pak elegantně splývavou linii střechy směrem k zádi... Ostře a sportovně působí po vizuální stránce i se základním benzinovým dvoulitrem a na poměry značky mrzkými 135 kW.

Prakticky veškeré výhrady stran stylu míří k přídi, kde jste v minulé generaci našli ledvinky v klasickém formátu, tedy hezky roztažené do strany. Logikou za použitím rozměrné mřížky chladiče, táhnoucí se od přední hrany kapoty až ke spodní části nárazníku, je odkaz na staré BMW 328 z třicátých let, případně řadu E9 z přelomu šedesátek a sedmdesátek. Předek určitě nesedne každému, ale čistě subjektivně mi přijde, že čím více času s čtyřkou trávíte, tím více kontroverzní design zapadá do celku. A soudě dle reakcí kolemjdoucích, kolemstojících a kolemjedoucích, nikdo si znechuceně nestrkal prst do krku.

Vás jakožto řidiče nemusí design přídě trápit. I když můžete mít k jejímu provedení výhrady, zpoza volantu na ni nevidíte a navíc je za kormidlem vše v pořádku – a to více, než u mnoha jiných současných aut. Zatím co zvenčí se značka poněkud utrhla z řetězu (a nemluvíme jen o řadách 3 a 4, už jste viděli nové BMW iX?), uvnitř sednete a nahmátnete vše důležité i poslepu. Má obliba přehledného ovládání důležitých funkcí klasickými prostředky není žádné staromilství, netoužím po páčce sytiče mezi sedačkami jako u Škody 110, jen nechci ovládat topení a hlasitost dotykovými ploškami na stropě nebo bůh ví kde.

Ve čtyřkovém BMW najdete voliče přesně tam, kde mají být: kolečko hlasitosti na středovém panelu hned u začátku tunelu, přepínače teploty v řadě tlačítek uprostřed palubní desky a tak dále. Ovladač iDrive máte po ruce hned vedle voliče automatické převodovky, v jeho okolí najdete tlačítka pro volbu různých sekcí palubního systému, která si lze po hmatu snadno zapamatovat. Aby toho nebylo málo, různé funkce můžete ovládat gesty, když zamáváte či otočíte rukou před dotykovou obrazovkou – s nimi vám pomůže nápověda, zobrazovaná ve spodní části displeje. A máme zde i téměř neprůstřelné hlasové ovládání. Obsluha všeho důležitého je tedy možná mnoha způsoby a záleží na vás, který zvolíte, nebo jak je zkombinujete pro své pohodlí.

Množství klasických tlačítek je na auto současné éry nadprůměrné, ale každé z nich má své opodstatnění. Jeden příklad za všechny: osm programovatelných čudlíků v panelu rádia. Kromě stanic si na ně můžete uložit například vedení navigací domů či kamkoliv jinam, vstup do nastavení různých prvků, zobrazení sportovních ukazatelů na displeji... Kolik nových a dražších aut má něco podobného? A když už jsme načali obrazovky, iDrive startuje svižně, na dotyk reaguje bez váhání, má jemnou a ostrou grafiku i vysoce kvalitní obraz z parkovacích kamer. Ten mimochodem využijete, pokud si objednáte funkci BMW Drive Recorder za 5408 korun. Umožňuje nahrávat až čtyřicetisekundové segmenty videa z venkovních kamer a v případě nehody zaznamenat 20 sekund před nárazem a 20 sekund po něm – šikovná věcička za pár kaček. Za centrálním displejem po stránce přehlednosti nezaostává ani digitální přístrojový štít, který sice nedisponuje dvaceti různými grafickými motivy, ale vše na něm najdete snadno i díky rozumným možnostem nastavení.

Přední sedadla jsou uložena relativně nízko (pokud si je tak nastavíte, když je máte vysoko můžete se při nastupování praštit do hlavy), ale skrze velké dveře s elegantními bezrámovými okny do nich žuchnete bez ztráty elegance. Sedačky se dají nastavit ve velkém rozsahu, velikost postavy zde tak téměř nehraje roli. Dobrou podporu poskytnou stehnům i trupu, posádku nijak neutiskují a pohodlně v nich zvládnete i dlouhé trasy.

Množství odkládacích kapes a schránek v přední části vozu je zcela v pořádku, místo pod loketní opěrkou má solidní objem a vhod přijde i uzavíratelná přihrádka na začátku středového tunelu. Ani vzadu to není s místem marné, druhý pár dveří je sice o dost menší, ale vyklápí se do dostatečného úhlu, nasoukat se dovnitř tedy není velký problém. Vzhledem k stavbě vozu jsou zadní sedadla samozřejmě celkem nízko nad podlahou, což se BMW snaží omezit tradičním trikem s naklopením sedáků dozadu. Nicméně průměrný dospělý se sem usadí bez větších obtíží, včetně místa nad hlavou.

Překvapivě použitelný je i kufr, podlaha má solidní půdorys a díky liftbacku můžete dovnitř na sklopená opěradla vsunout i objemnější záležitosti. Pro zajímavost, zavazadelník Gran Coupé má velmi solidních 470 litrů, trojkové BMW si musí vystačit s objemem o 95 litrů menším.