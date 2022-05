BMW M4 CSL oficiálně: Když máte ve standardu 550 koní a hasicí přístroj, tak už jde do tuhého

Smyslem existence tohoto auta je jízda na závodním okruhu. A málokdy máme jen podle informací z tiskové zprávy takovou chuť se s autem projet. Pozor ale, vznikne pouze 1000 kusů.

Po stránce jízdních vlastností byla aktuální generace BMW M3 a kupé M4 velmi vřele přijata odbornou veřejností i zákazníky. Ještě ostřejší nadstavby standardních modelů byly jistotou již od začátku a nyní přišel ten čas oznámit verzi M4 CSL, což je zkratka pro Competition, Sport, Lightweight a v historii BMW má pevné kořeny již od 70. let.

Co tedy se čtyřkou tato verze udělá? V motorovém prostoru jsou nové vzpěry a ladil se odklon kol, tlumičů i pomocných pružin. Světlá výška je oproti M4 Competition o 8 mm nižší. Ve standardní výbavě jsou karbon-keramické brzdy, adaptivní podvozek nebo elektromechanické řízení Servotronic. Kontrola trakce má deset nastavení a pro tento model jsou nastavení specifická.

O kontakt se zemí se starají M kovaná kola v pneumatikách Michelin Pilot Sport Cup 2 R o rozměrech 275/35 ZR19 vpředu a 285/30 ZR20 vzadu. Největší bomba je ale asi to, co kola roztáčí. Pod karbonovou kapotou totiž najdete řadový šestiválec TwinPower Turbo s kořeny v závodním voze BMW M4 GT3. To znamená chladící a mazací okruhy navržené pro vysokou zátěž nebo lehký kovaný klikový hřídel.

Jenže tady je silnější, třeba jednokomorovým turbodmychadlům byl navýšen plnící tlak z 1,7 na 2,1 baru. To ve spojení s úpravou řídící jednotky vyústilo ve výkon 405 kW (550 koní) v 6250 otáčkách za minutu. Točivý moment 650 N.m je k dispozici od 2750 do 5950 otáček. Reprodukci motoru má na starosti výfuk s titanovým tlumičem. Výkon jde pouze na zadní kola přes osmistupňovou převodovku M Steptronic.

Jak již název napovídá, bylo dalším klíčovým prvkem CSL snižování hmotnosti. Šetřilo se tady opravdu hodně - přední sedadla jsou karbonové skořepiny a zadní sedadla tu vůbec nejsou. Dále šla pryč většina zvukové izolace a místo ní je ultralehká izolace. Z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (materiál CFRP) je již zmíněná kapota, zadní víko kufru nebo středový tunel. Jiné ledvinky, zadní svítilny nebo podlahové koberečky přidaly také po pár gramech. Výsledkem je hmotnost 1625 kilogramů.

Individualizace moc není. BMW M4 CSL je na propagačních fotkách pokryté matnou šedou Frozen Brooklyn Grey. Na přání je ale k mání také bílá Alpine White a černá metalíza Sapphire Black. Některé karbonové plochy jsou přiznané a natřené bezbarvým lakem. Světlomety vybavené laserovou technologií pak potěší tím, že svítí také žlutě jako u závodních vozů GT.

Přes všechny tyto změny je to ale pořád moderní auto s infotainmentem s navigací a internetovým připojením Wi-Fi. Ano, vzadu je odkládací prostor na přilby, hlavové opěrky jsou odnímatelné, pod sedadlem spolujezdce je hasicí přístroj a karbonová sedadla umožňují instalaci šestibodových bezpečnostních pásů, ale je to stále auto na SPZ. Funguje ale? Inu, severní smyčku Nürburgringu má za 7 minut a 20,207 s… o vstupu na trh vás budeme informovat.