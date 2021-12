Radosti Pružný motor s rychlými reakcemi Delikátně nastavený pohon všech kol Univerzální odpružení Možnost vypnout 4x4 Starosti Turbulence uvnitř se staženou střechou 9 /10

Při myšlence na spoustu výkonu v kombinaci se stahovací střechou se nejen fandům bavorských speciálů rozsvítí v hlavě varovná kontrolka. Proč si vědomě kupovat silné auto, které je kvůli absenci střechy jistě těžší než uzavřená verze a určitě není tak tuhé? Proč požadovat sportovnost tam, kde by teoreticky být neměla? Doba ale pokročila a už dávno neplatí, že se auto bez střechy musí kroutit jako dvojkový Mégane kabrio – zvlášť když má na přídi označení M.

Ale pojďme si to vzít od zřejmě nejpolarizujícího aspektu nové M4: designu. Výrazné a vertikálně stavěné ledvinky, přetnuté registrační značkou, skutečně umí budit spoustu emocí. Však se už také vyrojili úpravci, kteří vám na nové eMkové bavoráky nabídnou čelní masku tradičnějšího střihu. Budoucí majitelé si určitě vyslechnou řadu vtípků o bobrech v narážkách na příď, která skutečně připomíná přední zuby hlodavce, v reálu ale nepůsobí až tak zvláštně, byť je poměr plochy ledvinek k čelním světlům trošku přehnaný.

Čas ukáže, jak bude tento design zrát. Jak správně poznamenal jeden z kolegů novinářů, mnohokrát se ukázalo, že po stránce nezvyklých tvarů BMW často vidí „za roh“ a dnes už se najde jen málo lidí, kteří by o Z3 Coupe nebo banglovské sedmičce tvrdili, že jde o ohavná auta. I když ve své době budila značný rozruch. Zatímco přední část můžeme označit za odvážnou, zbytek auta má ukázkové proporce čtyřmístného kabrioletu. Řidič sedí přímo uprostřed auta a jeho rozvoru, zadní převis není přehnaný a masa zádi obecně nepůsobí tučně. Harmonicky vypadá i s nataženou střechou. Výrazný zelený lak Isle of Man budí pozornost a otáčí hlavy kolemjdoucích – opět je nutné pochválit české zastoupení BMW za odvahu ukázat svá auta v zajímavých odstínech.

Na design to ale nejezdí. Hlavní hvězdou je zde pohon, ze kterého možná majitelům BMW M řad E46 nebo E90 naskakuje kopřivka. Přeplňování? A co zvuk? Jistě, není to řízný atmosférický šestiválec S54, ani živý osmiválec S65, ale věřte, že se u BMW M postarali, aby přeplňovaný třílitr měl takřka bezchybné reakce a více než dostatečnou sílu.

Gradace zátahu je cítit téměř k červenému poli, není to spínač typu vypnuto/zapnuto s konstantním tahem napříč celým otáčkoměrem. Nutí řidiče pracovat s plynem a otáčkami, což přináší nemalé uspokojení. Z výfuků se ve sportovním režimu line důstojné bručení, podporované štěkáním a chrochtnutím při podřazení, v normálním módu pak umí být auto velmi diskrétní a akusticky komfortní při dálkových přesunech.

Kvalitám motoru zdatně sekunduje automatická převodovka, která se vzhledem k špičkovému zátahu moc nenadře – při okreskové „sypačce“ si vystačíte s trojkou a čtyřkou, charakteristiku řazení v automatickém režimu lze pak nastavit díky tlačítkům na voliči – v kostce, jde o to, jak moc má osmikvalt podřazeno.

Mrkněme se na další kontroverzi – pohon všech kol. Zde nechává BMW řidiči M4 Competition absolutní svobodu. Standardně jsou hnána přední i zadní kola, nastavit lze režim 4WD Sport a pro fajnšmekry nechat přední kola pouze zatáčet a nechat sílu motoru proudit pouze na zadní.

Asi není nutné výrazněji rozebírat, že když pošlete 373 kW (510 koní) a 650 N.m na jednu nápravu, jde o pěknou divočinu. Aby vaše driftování neskončilo v prvním příkopu, máte zde kontrolu trakce nastavitelnou v deseti krocích a obecně všechny aspekty si můžete přizpůsobit skrze M režimy s vlastní konfigurací. Měkčí nastavení adaptivního odpružení v kombinaci se sportovním módem řazení, brzd (ano, i jejich odezvu lze regulovat) a motoru? Nebo naopak? Fantazii se meze nekladou.