Radosti Skvělé sladění motoru a převodovky Výborná spotřeba paliva Tuhá karoserie, poddajný podvozek Auto pro business i zábavu Starosti Nevýrazný zvukový projev Zvuk dovírání dveří Ohlučnění kabiny ve vysokých rychlostech 9 /10 O autech píšu od roku 2010 a nepamatuji si bavoráka, který by mezi kolegy vzbuzoval tak rozdílné pocity ohledně jízdních vlastností, jako nová trojka. Zatímco jeden se nad ní rozplýval a vzpomínal na starší, nepochybně řidičtější a komunikativnější generace, druhý se cítil být izolován a postrádal osobitost, a další zase nadával na nepoddajný podvozek. Fakt, že trojka v loňském roce získala titul Auto roku 2020 v České republice, kdekoho překvapil. Šlo vůbec o první BMW s tímto oceněním, a protože letošní ročník ankety zatím ještě nebyl ani vyhlášen, žezlo trojka jen tak předávat nebude. Nabídka pohonných jednotek BMW řady 3 pokrývá spektrum výkonu od 115 kW (156 koní) do 375 kW (510 koní), tento stav ale platí až od příchodu nejostřejší M3 Competition. Než se „em-trojka“ na podzim loňského roku usadila na vrcholu řady, platila za nejsilnější verzi nabídky právě zkoušená M340i xDrive. BMW M340i xDrive detailněji: Ostrý mezistupeň má 374 koní a launch control Výkon 374 koní nikoho neurazí, jenže zatímco v minulé generaci řady 3 se třílitrová čtyřicítka ještě automaticky nehonosila písmenem M v názvu a mohla mít manuál a zadní pohon, dnes jde striktně o automat se čtyřkolkou. Bez negativních ohlasů se to neobešlo, osobně jsem ale vypozoroval, že z lidí kolem mě byli nejhlasitější hlavně motorističtí novináři, kteří by si zadokolku s manuálem stejně nekoupili, protože na ni prostě nemají peníze. BMW nabízí to, co se reálně kupuje, navíc je snazší homologovat jednu „naloženou“ verzi se vším všudy, než jeden motor s různými kombinacemi pohonů a převodovek. Je to velká změna, narazíte však i na potěšující výjimky: v tomto případě model M3, který se i v nové generaci nabízí s manuální převodovkou a zadním pohonem. Cenově a technikou je někde jinde než běžné verze modelu, jak se ale později v tomto testu dočtete, i „běžná“ šestiválcová trojka může stát stejně jako nejsilnější M3. BMW řady 3 má oficiálně ostrou naftovou verzi. Stovku dá pod 5 s, jezdí za 6 litrů Sáhněte hlouběji. Ještě hlouběji. Zkoušený bavorák není zajímavý jen svým postavením v rámci nabídky, ale také svou konfigurací. Jde o limitovanou verzi First Edition, která vznikla v počtu 340 kusů pro každou z karosářských variant, a majitelé za ni museli sáhnout opravdu hluboko do kapsy. Už základní M340i xDrive není z levného kraje – s cenou 1.649.700 Kč je o téměř půl milionu dražší než čtyřválec 330i xDrive, který mimochodem taky jede velice pěkně. Má 190 kW a to fakt není málo ani v dnešní době. Paket First Edition, který už aktuálně v nabídce nenajdete, navýšil cenu zkoušeného vozu o dalších 376.324 Kč, takže jsme na dvou milionech, a to v případě atraktivní testovačky pořád nebylo všechno. S konečnou cenou 2.352.666 Kč byla dokonce o pár tisíc dražší než M3 Competition s výkonem 510 koní. Za volantem nového BMW 330i: Posel špatných zpráv. Pro konkurenci! Přehled zahrnuté výbavy a příplatkových prvků najdete ve třetí kapitole, o výbavě ale dnes nepíšu proto, abych se vytahoval autem, které nám z BMW půjčili. Zrovna tato značka má totiž nabídku výbavy tak rozmanitou a dovolí takové množství kombinací, že si velice snadno můžete sestavit sice na pohled krásně vypadající, ale pro české silnice nevyhovující auto. Právě odtud pramenily dohady kolegů ohledně jízdních vlastností současné trojky. Kdybyste se tenkrát projeli se dvěma na první pohled totožnými trojkami, dal bych ruku do ohně za to, že by pocity z jízdy byly rozdílné. Když to vezmu čistě vizuálně, hezčí trojku současné generace jsem na silnici neviděl. Velký dojem dělá už tmavě šedá metalíza Frozen Dark Grey z programu BMW Individual, devatenáctky nemají chybu, navíc interiér je hodně specifický. Spousta karbonu u exkluzivního auta nepřekvapí, tak divoká modro-bílá kombinace čalounění s oranžovým prošitím se ale jen tak nevidí. Kůží je dokonce potažena a přístrojovka, na níž nechybí plaketa s nápisem M340i First Edition 1/340. Stejnou mají všechny kusy edice, nejde tedy o pořadové číslo v rámci edice, ale jeden z 340 kusů edice. Krásné BMW M2C vzdává poctu historii. Má české značky a zajímavého majitele Interiér je stále zaměřený hlavně na řidiče. Centrální displej je na něj mírně natočený, pozice za volantem je skvělá, a stejně jako u minulé generace platí, že vás trojka příjemně obejme. Místa je tu podobně jako v konkurenčních modelech, (snad jen s výjimkou menšího Jaguaru XE), troufám si ale říct, že jako řidič, který se nechce jenom vozit, ale chce mít z jízdy i zážitek, se tady cítím asi nejlépe. Emkový volant má větší tloušťku věnce, což mně osobně vyhovuje, méně už pak digitální přístrojový štít, který najdete prakticky ve všech nových bavorácích. Nebudu to rozpitvávat a pouze uvedu, že mi nepřijde moc přehledný. Kritiky si užil už dost.

Jednoduše božský motor Na vrcholném benzinovém motoru základní řady si dalo BMW záležet. Má hliníkový blok i hlavu, odlehčené písty i ojnice, kovanou klikovku, novou generaci přímého vstřikování (tlak se zvednul z 200 na 350 barů) či honované vnitřní plochy válců opatřené tenkou vrstvou oceli pro snížení vnitřního tření. Řadový šestiválec má výkon 275 kW (374 koní) a točivý moment 500 N.m, což v porovnání s benzinovou čtyřicítkou minulé generace znamená nárůst o 35 kW a 50 N.m. Přeplňování je řešeno dvoukomorovým turbodmychadlem s nižší setrvačností, díky čemuž má mít motor lepší reakce na sešlápnutí plynu. Alpina vyladila i nejsilnější naftové BMW řady 3. Cena je přinejmenším lákavá Sportovní výfukový systém je u M340i xDrive standard, stejně jako filtr pevných částic, bez nějž už se dneska neobejdou ani některé atmosférické motory bez přímého vstřikování. BMW slibuje obzvláště bohatý a vzrušující zvuk, je-li zvolen jeden ze sportovních režimů, to si ale osobně představuji trochu jinak. Kvůli všemožným emisním vyfikundacím se zvuk nových aut ladí hůře než dříve, nehledě na to, že najít dneska přeplňovaný benzinový motor s hezkým zvukem je téměř nadlidský úkol. Co naopak nepotřebuje vyladit ani v nejmenším, je souhra šestiválce a automatické osmistupňové převodovky od ZF. Při běžné jízdě řadí jemně a logicky, v mžiku se však dokáže přizpůsobit požadavku řidiče o dynamičtější jízdu. Není nutné přepínat mezi jednotlivými jízdními režimy, když chcete jenom předjíždět – v případě potřeby prostě zašlápnete pedál do podlahy a bavorák s minimální prodlevou vystřelí vpřed. Nová BMW M3 a M4 konečně oficiálně: Mají až 510 koní, v driftech vám pomůžou Máte páčky pro řazení pod volantem, ale nebudete je muset používat. Automat pod plynem řadí v ten správný čas, aby z motoru vymáčknul maximum. Neměl jsem jediný důvod mu do toho zasahovat. BMW šlo dokonce tak daleko, že vozu standardně dopřálo i systém launch control pro co nejrychlejší rozjezd z místa. Ale ruku na srdce, využijete ho? Řekl bych, že ani kdyby byl podmínkou pro zrychlení z nuly na stovku za 4,4 sekundy, což je mimochodem jenom o 0,2 sekundy horší čas než v případě základního BMW M3 se zadním pohonem. Tvrdší, ale pořád v pohodě Písmeno M v názvu dokládá, že je tohle už ve standardu něco trochu jiného než běžná šestiválcová trojka. M340i xDrive má sportovní podvozek, světlost sníženou o 10 milimetrů či pasivní tlumiče, které upravují tuhost v závislosti na zdvihu, vpředu s dodatečnými hydraulickými dorazy. Čím více je tlumič stlačený, tím více tuhne. Komu by to ale nestačilo, může sáhnout i po adaptivních tlumičích za rozumných 16.250 korun. BMW M3 a M4 mohou být kontroverzní i zezadu. Díky novým originálním dílům Nějak jsem nepřišel na to, proč bych měl adaptivní podvozek chtít. Jasně, M340i je v zásadě docela tuhé auto, navíc s dojezdovými pneumatikami, které komfortu nepřidávají, jenže co se konzistentnosti chování týče, je poctivě naladěný standardní podvozek často lepší volbou než tlumiče s množstvím nastavení. Nemyslím si, že by BMW M340i xDrive potřebovalo ještě více přitvrdit, už teď je na hraně toho, co jsem schopen u podobně střiženého auta akceptovat. A to si vezměte, že jsme test odjeli na zimních osmnáctkách, a nikoliv nádherných devatenáctkách, které vidíte na fotkách. Pokud máte v plánu jezdit hlavně po městě, tak se jednak chystáte koupit špatné auto, ale hlavně se budete muset smířit s méně pohodlnou jízdou. Cvakat zubama v nízkých rychlostech na kočičích hlavách nebudete, komfort sedanu střední třídy ale vypadá jinak. Že je to vlastnost jen této trojky? Kdepak, podobně jsou na tom třeba i modely X6 M50i nebo M135i xDrive. BMW M4 Competition v klasické červené barvě? S nápadem přišel módní návrhář Přinejmenším v případě M340i a X6 M50i jsem zaregistroval ohromný rozdíl v chování, když se na to šlápne. To pak začne podvozek rychle pracovat, kola dokážou lépe překonávat nerovnosti a neuskočí. Stoprocentně budete vědět o většině nedokonalostí asfaltu, kola se po nich ale valí, jako by byla pokryta lepidlem. Přilnavost a stabilita jsou působivé, navíc nezaostává ani lehce odtažité, ale pořád mimořádně přesné řízení s variabilním převodem. Při předjíždění kolikrát skoro ani nestihnete zavadit malíčkem o páčku blinkrů a už jste zpátky ve svém pruhu. Tahle trojka umí být fakt hodně rychlá, stejně tak ale umí být klidná, kultivovaná a nesplaší se pokaždé, co se jen podíváte na plyn. Můžete jezdit v klidu za nějakých 7,5 litru Naturalu, můj týdenní průměr po ujetí skoro tisícovky kilometrů činil 8,5 l/100 km. Nové BMW X6 oficiálně: Vrcholný motor V8 má 530 koní, ohromné ledvinky svítí! Je to skvělé, řekl bych až „multifunkční“ auto a už z toho důvodu je škoda, že si kazí reputaci zbytečnými chybami. Třeba že už v dálničních rychlostech aerodynamický hluk přebíjí pohodové vrnění šestiválce, nebo že když za sebou zabouchnete dveře, zní to jako by dopadal kov na kov. Zbytek je ale fakt výborný, i když za vysokou cenu.