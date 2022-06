BMW M3 Touring má datum premiéry! Místo představení je jasné, zbývají už jen dva týdny

První ostré kombi mnichovské automobilky to dotáhlo do výroby. Už 23. června si ze sebe nechá strhnout plachtu a pokračovat bude rovnou na dráhu.

Festival rychlosti v Goodwoodu se nezadržitelně blíží. Brány jednoho z největších automobilových eventů Anglie se otevřou již 23.6. a letošní rok jsou hlavním tématem oslavy 50. let BMW M. Je tak celkem jasné, že BMW vytáhne ty nejlepší kousky ze své historie a zároveň představí světu nějaké nové. Nyní už víme, co přesně to bude.

Začneme asi tím nejdůležitějším, protože BMW oznamuje světovou premiéru modelu M3 Touring, ke které dojde ve čtvrtek 23. června v 10:00 hodin dopoledne. Auto zde bude mít i svůj dynamický debut, kdy každý den pojede v kategorii First Glance. Diváci na místě i online uvidí také verzi M3 Touring doplněnou díly M Performance Parts a M3 Touring jako safety car pro MotoGP.

Dále si na festivalu odbude britskou premiéru nové BMW M4 CSL. K vidění budou také elektrické modely z divize BMW i, ale hlavně historické kousky. Tím je myšleno třeba monopost Brabham BMW BT52 z roku 1983, BMW V12 LMR a také BMW 635CSi. Určitě tak bude na co koukat. Kdo se do Anglie nechystá, může se spolehnout na živý přenos na Youtube.